മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ പേരിലുണ്ട് സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ; രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പേരിലും!

അഹമ്മദാബാദ് മൊട്ടേര സർദാർ പട്ടേൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പേര് നൽകിയതിലുള്ള വിവാദം കൊഴുക്കുകയാണ്. സർദാർ പട്ടേലിന്റെ പേരു മാറ്റി പകരം മോദിയുടെ പേരു നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കിടെയാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ രണ്ട് ബോളിങ് എൻഡുകൾക്ക് അദാനി, റിലയൻസ് എന്നിങ്ങനെ പേരു നൽകിയത്. ഇതോടെ ഈ തീരുമാനത്തെ പരിഹസിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വാക്കുകൾ വൈറലായി.

‘എത്ര മനോഹരമായാണ് യാഥാർഥ്യം മറനീക്കുന്നത്. നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയം, അദാനി എൻഡ്, റിലയൻസ് എൻഡ്, ജയ് ഷാ അധ്യക്ഷനും’ – രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിഷ് ഷായുടെ മകൻ ജയ് ഷായാണ് നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കണ്‍ട്രോള്‍ ബോർഡ് സെക്രട്ടറി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരിഹാസം.

∙ മുൻപ് മൈതാനങ്ങൾ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ പേരിൽ

മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ നാമത്തിലുള്ള മൈതാനങ്ങളിൽ ഇതിനുമുൻപും രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു മറുവാദവും ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലാകെ ഇതേവരെ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് മൽസരങ്ങൾക്ക് വേദിയൊരുക്കിയത് 54 മൈതാനങ്ങളാണ്. ഇതിൽ പുതിയതായി നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയം അടക്കം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിന് ആതിഥ്യമരുളിയത് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ പേരിലുള്ള 14 മൈതാനങ്ങളാണ്. ഇതുകൂടാതെ ഒട്ടേറെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പേരിലും പല സ്റ്റേഡിയങ്ങളും ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയങ്ങളുള്ളത് പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ പേരിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഏഴു മൈതാനങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് മൽസരങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം (ചെന്നൈ), നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം (ഗുവഹാത്തി), നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം (ഇൻഡോർ), നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം (പുണെ), ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം, (ഡൽഹി), ജവഹർലാൽ നെഹ്റു രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയം, (കൊച്ചി), നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം (മഡ്ഗാവ്) എന്നിവയാണവ.

ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയുടെ പേരിലുള്ള സ്റ്റേഡിയം ഹൈദരാബാദിലാണ്. ഇത് മുൻപ് ഫത്തേ സ്റ്റേഡിയം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ 1955ലാണ് ഇവിടെ ആദ്യ മൽസരം നടന്നത്. 2003നുശേഷം ഇവിടെ മൽസരങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല. 3 ടെസ്റ്റുകള്‍ക്കും, 14 ഏകദിനങ്ങൾക്കും മൈതാനം സാക്ഷ്യംവഹിച്ചു.

ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പേരിലുള്ളത് രണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനങ്ങൾ; വിജയവാഡയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയം, വിശാഖപട്ടണത്തെ ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി സ്റ്റേഡിയം. മുൻസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വിജയവാഡയിൽ ആകെ നടന്നത് ഒരു ഏകദിന മൽസരം (2002). വിശാഖപട്ടണം ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ 1988–2001 കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നത് 5 ഏകദിനങ്ങളും. വിസാഗ് മുൻസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു

രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പേരിലുമുണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ: രാജീവ് ഗാന്ധി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം ഡെറാഡൂണിലാണ്,. മറ്റൊന്ന് ഹൈദരാബാദിലാണ്. വിശാഖ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം എന്നാണ് ഹൈദരാബാദിലുള്ള സ്റ്റേഡിയം മുൻപ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.

അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ നാമത്തിലുള്ള സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഔദ്യാഗിക നാമം ഭാരത് രത്ന അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ഏകനാ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം എന്നാണ്. ലക്നൗവിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി െചയ്യുന്നത്. നേരത്തെ ഏകനാ സ്റ്റേഡിയം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. 2018–2020ൽ നടന്നത് ഒരു ടെസ്റ്റ്, മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങൾ, നാല് ട്വന്റി 20 മൽസരങ്ങൾ.

ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ‘ഉരുക്കുമനുഷ്യൻ’ എന്ന വിശേഷണവുമുള്ള സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു സ്റ്റേഡിയത്തിലും രാജ്യാന്തര മൽസരം നടന്നിട്ടുണ്ട്. 1983ൽ ഇപ്പോഴത്തെ മൊട്ടേര സ്റ്റേഡിയം പിറവിയെടുക്കുന്നതിനുമുൻപെ മറ്റൊരു സ്റ്റേഡിയം ഇതേ പേരിൽ അഹമ്മദാബാദിലുണ്ടായിരുന്നു: സർദർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ സ്റ്റേഡിയം. 1981 നവംബർ 25ന് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലെ ആദ്യ രാജ്യാന്തര ഏകദിന മൽസരം നടന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടും ആതിഥേയരായ ഇന്ത്യയുമാണ് അന്ന് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. അന്ന് സുനിൽ ഗാവസ്കറിന്റെ ഇന്ത്യയെ കീത്ത് ഫ്ലെച്ചറുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പട 5 വിക്കറ്റിന് തോൽപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഒരൊറ്റ മൽസരത്തോടെ ആ മൈതാനത്തിന്റെ രാജ്യാന്തരപദവി അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു.

പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ പേരുകളിൽമാത്രമല്ല മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൻമാരുടെ പേരുകളിലുമുള്ള മൈതാനങ്ങള്‍ക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പഞ്ഞമില്ല.

ഡൽഹിയിലെ പ്രശസ്തമായ ഫിറോസ് ഷാ കോട്‌ലയുടെ പേര് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ഡൽഹി ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന അരുൺ ജയ്റ്റ്ലിയുടെ പേരിൽ പുനർനാമകരണം െചയത്പ്പോഴും സമാനമായ വിവാദം ഉയർന്നിരുന്നു. മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി അന്തരിച്ച മാധവ്റാവു സിന്ധ്യയുടെ പേരിലും സ്റ്റേഡിയമുണ്ട്, രാജ്കോട്ടിൽ. അവിടെ 12 ഏകദിനമൽസരങ്ങൾക്ക് വേദിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. റേസ് കോഴ്സ് ഗ്രൗണ്ട്, മുൻസിപ്പൽ ഗ്രൗണ്ട് എന്നീ പേരുകളിലാണ് മുൻപ് ഇതറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്

ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ മരിച്ച ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.എസ്. രാജശേഖര റെ‍ഡ്ഡിയുടെ പേരിലും മൈതാനമുണ്ട്: വിശാഖപ്പട്ടണത്ത്. 9 ഏകദിനങ്ങൾക്കും രണ്ടു വീതം ടെസ്റ്റ്, ട്വന്റി 20 മൽസരങ്ങൾക്കും ഇവിടം വേദിയൊരുക്കി.

English Summary: Stadiums in India with the names of Former Prime Ministers