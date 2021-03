185* (21 ഫോർ, 7 സിക്സ്); പൃഥ്വി ഷായുടെ വെടിക്കെട്ടിൽ സൗരാഷ്ട്രയെ തകർത്ത് മുംബൈ

ന്യൂഡൽഹി∙ ക്യാപ്റ്റൻ പൃഥ്വി ഷായുടെ വെടിക്കെട്ടു ബാറ്റിങ്ങിന്റെ പിൻബലത്തിൽ സൗരാഷ്ട്രയെ 9 വിക്കറ്റിന് തോൽപ്പിച്ച് മുംബൈ വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയുടെ സെമിഫൈനലിൽ. വെറും 123 പന്തിൽനിന്നു പുറത്താകാതെ 185 റൺസ് നേടിയാണ് പൃഥ്വി ഷാ മുംബൈയെ വിജയ തീരത്ത് എത്തിച്ചത്. 285 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ മുംബൈ, 41.5 ഓവറിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത സൗരാഷ്ട്ര, സമർത് വ്യാസിന്റെ അർധസെഞ്ചുറിയുടെ (90*) ബലത്തിലാണ് 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 284 റൺസെടുത്തത്.

ടൂർണമെന്റിൽ പൃഥ്വി ഷായുടെ മൂന്നാമത്തെ സെഞ്ചുറിയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച നേടിയത്. നേരത്തെ ഡൽഹിക്കെതിരെ പുറത്താകാതെ 105 റൺസും പുതുച്ചേരിക്കെതിരെ ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയും (227*) ഷാ നേടിയിരുന്നു. സൗരാഷ്ട്രയുടെ എല്ലാ ബോളർമാരുടേയും പൃഥ്വി ഷായുടെ ബാറ്റിങ്. 21 ഫോറും 7 സിക്സറുകളുമാണ് താരം അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഓപ്പണർ യശ്വസി ജയ്സ്വാളും (104 പന്തിൽ 75) ക്യാപ്റ്റന് ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകി. ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് 238 റൺസെടുത്തു.

ടോസ് നേടിയ സൗരാഷ്ട്ര ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. മുംബൈയ്ക്കായി ഷംസ് മുലനി രണ്ടു വിക്കറ്റും ശിവം ദുബെ, തനുഷ് കോട്ടിയാൻ, പ്രശാന്ത് സോളങ്കി എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. സൗരാഷ്ട്രയ്ക്കായി ജയദേവ് ഉനദ്കട്ട് ജയ്സ്വാളിന്റെ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.

മറ്റൊരു ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ, ഡൽഹിയെ തോൽപ്പിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശും സെമിയിലെത്തി. ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത യുപി, ഉപേന്ദ്ര യാദവിന്റെ സെഞ്ചുറിക്കരുത്തിൽ (112) 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 280 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ, 48.1 ഓവറിൽ 234 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. യുപിക്കായി യാഷ് ദയാൽ മൂന്നു വിക്കറ്റും ആഖിബ് ഖാൻ, അക്‌ഷദീപ് നാഥ് എന്നിവർ രണ്ടു വിക്കറ്റ് വീതവും ശിവം മാവി, ശിവം ശർമ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി.

English Summary: Vijay Hazare Trophy: Prithvi Shaw Smashes 185* As Mumbai Thrash Saurashtra By 9 Wickets To Enter Semi-Finals