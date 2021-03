ക്യാപ്റ്റനാകാൻ സച്ചിൻ വിസമ്മതിച്ചു; പകരം ധോണിയുടെ പേര് നിർദേശിച്ചു: ശരദ് പവാർ

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായി 2007ൽ എം.എസ്.ധോണിയെ നിർദേശിച്ചത് സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ ആണെന്ന് ബിസിസിഐ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ശരദ് പവാർ. 2007ൽ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്റെ പിൻഗാമിയായിട്ടാണ് ധോണി, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ നായക സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് എത്തുന്നത്. അതിനു കാരണക്കാരൻ സച്ചിനാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ശരദ് പവാറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. 2005 മുതൽ 2008 വരെ ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു ശരദ് പവാർ.

‘2007ൽ പര്യടനത്തിനായി ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തിയപ്പോൾ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. ടീം ഇന്ത്യയെ തുടർന്നു നയിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നും ക്യാപ്റ്റൻസിയുടെ ഭാരം തന്റെ ബാറ്റിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദ്രാവിഡിനു പകരം സച്ചിൻ തെൽഡുൽക്കറിന്റെ പേര് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്.’– ശരദ് പവാർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ സച്ചിൻ ക്യപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു.

ദ്രാവിഡും സച്ചിനും ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ടു പോകുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ സച്ചിൻ പറഞ്ഞു: ‘ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ നയിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടി ടീമിൽ ഉണ്ട്. അതു മറ്റാരുമല്ല, എം.എസ്.ധോണി.’ ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ധോണിയെ ടീം ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപ്റ്റനാക്കാൻ ബിസിസിഐ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ശരദ് പവാർ വ്യക്തമാക്കി.

2007ലെ ഐസിസി ഏകദിന ലോകകപ്പിൽനിന്ന് ഇന്ത്യ ആദ്യ റൗണ്ടിൽതന്നെ പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ ദ്രാവി‍‍‍ഡിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തെച്ചൊല്ലി ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഗാംഗുലിക്കു പകരമാണ് ദ്രാവിഡ് ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തത്. ദ്രാവിഡിനും സച്ചിനും പ്രായം 34 ആയിരുന്നു. ഒരു യുവ കളിക്കാരൻ തന്നെ ടീമിന്റെ നായക സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു.

ശരദ് പവാർ

ഇതെത്തുടർന്നാണ് 2007ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്ക് ധോണിയെ ക്യാപ്റ്റനായി നിശ്ചയിച്ചത്. ഏകദിന ക്യപ്റ്റനായി ദ്രാവിഡ് തുടർന്നു. എന്നാൽ ആ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ പ്രഥമ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം ധോണിയുടെ കീഴിൽ ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയതിനു പിന്നാലെ സ്വാഭാവികമായും ഏകദിനത്തിലും ധോണി ക്യാപ്റ്റനായി. ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷം അനിൽ കുംബ്ലെ പടിയിറങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റനായും ധോണി വന്നു. പിന്നീട് നടന്നത് ചരിത്രം! ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ക്യാപ്റ്റനിലേക്കുള്ള ധോണിയുടെ ജൈത്രയാത.

.

English Summary: Sachin Tendulkar suggested MS Dhoni be India captain in 2007, says former BCCI chief Sharad Pawar