സഞ്ജനയാണോ ആ സർപ്രൈസ് വധു? ബുമ്രയുടെ മറുപടി കാത്ത് ആരാധകർ

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ ‘വധു’ ക്രിക്കറ്റ് ഷോകളിലെ അവതാരകയെന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധേയയായ മോഡൽ സഞ്ജന ഗണേശനാണോ? ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിലെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയുടെ പ്രതിശ്രുത വധു ഈ ഇരുപത്തിയെട്ടുകാരിയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇരുവരും ഇതുവരെ ‌ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് കുറവില്ല.

ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിൽ അംഗമായ ബുമ്ര ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ട്വന്റി20, ഏകദിന പരമ്പരകളിൽനിന്ന് പിൻമാറിയതോടെയാണ് വിവാഹ വാർത്ത സജീവമായത്. ഇതിനു പിന്നാലെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ നാലാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽനിന്നു കൂടി ബുമ്ര അവധിയെടുത്തതോടെ വിവാഹ വാർത്ത കൂടുതൽ വ്യാപകമായി. മലയാളി നടിയായ അനുപമ പരമേശ്വരനാണ് ബുമ്രയുടെ ഭാവി വധുവെന്ന് വരെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നു. ഇതിനിടെയാണ് സഞ്ജന ഗണേശന്റെ രംഗപ്രവേശം.

ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകരായ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്ക് സുപരിചിതയാണ് സഞ്ജന. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മത്സരങ്ങൾക്കും മുൻപും ശേഷവുമുള്ള ഷോകളുടെ അവതാരകയായി സഞ്ജന സജീവമാണ്. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎലിൽ) കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനായും ഇത്തരം ഷോകളുടെ അവതാരകയായിട്ടുണ്ട്.

സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിനായി ‘മാച്ച് പോയിന്റ്’, ചീക്കി സിംഗിൾസ്’ തുടങ്ങിയ ക്രിക്കറ്റ് ഷോകളുടെയും പ്രീമിയർ ബാഡ്മിന്റൻ ലീഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ‘ദിൽ സേ ഇന്ത്യ’ എന്ന ഷോയുടെയും അവതാരകയെന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധേയയാണ്.

