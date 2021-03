നാലാം നമ്പറിൽ ആരു വരണം? ‘പുതുമുഖം’ സൂര്യകുമാറോ ശ്രേയസ് അയ്യരോ?

അഹമ്മദാബാദ്∙ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി ടീം സിലക്ഷൻ. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ കരുത്തുകാട്ടിയ ഒരുപിടി താരങ്ങളുമായെത്തുന്ന ഇന്ത്യ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ആർക്കൊക്കെ അവസരം നൽകുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ. സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ഇഷൻ കിഷൻ, രാഹുൽ തെവാത്തിയ തുടങ്ങിയ നവാഗതരിൽ ആർക്കൊക്കെ അവസരം കിട്ടുമെന്നാണ് ചോദ്യം.

ദീർഘനാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനുശേഷം ദേശീയ ടീമിൽ ഇടംലഭിച്ച മുംബൈ താരം സൂര്യകുമാർ യാദവാണ് അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ മുൻപൻ. ഇന്ത്യൻ ട്വന്റി20 ടീമിൽ നാലാം നമ്പറിൽ പതിവുകാരനായ ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് പകരം സൂര്യകുമാറിനെ പരിഗണിച്ചേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഐപിഎൽ സീസണിലെ മിന്നുന്ന പ്രകടനമാണ് സൂര്യകുമാറിന്റെ സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നത്. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് കിരീടം ചൂടിയ സീസണിൽ 480 റൺസാണ് സൂര്യയുടെ സമ്പാദ്യം. മറുവശത്ത് അസ്ഥിരതയാണ് അയ്യരുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഇതിനകം 24 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചെങ്കിലും 26.81 ശരാശരിയിൽ 429 റൺസ് മാത്രമാണ് സമ്പാദ്യം. ആകെയുള്ളത് രണ്ട് അർധസെഞ്ചുറികൾ.

ശ്രേയസ് അയ്യർക്കു പകരം സൂര്യകുമാർ യാദവിനാണ് അവസരം നൽകേണ്ടതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുൻ താരം ദീപ്ദാസ് ഗുപ്ത ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാലാം നമ്പറിൽ കൂടുതൽ അനുയോജ്യൻ സൂര്യകുമാറാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

∙ സുന്ദർ മൂന്നാം സ്പിന്നർ?

ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങൾക്ക് വേദിയായ അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരമെന്നതിനാൽ, സ്പിന്നർമാരെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന‌ും ദീപ്ദാസ് ഗുപ്ത ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ അവസാന രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ജയം സമ്മാനിച്ചത് രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ – അക്ഷർ പട്ടേൽ സ്പിൻ ദ്വയമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യുസ്‌വേന്ദ്ര ചാഹൽ, അക്ഷർ പട്ടേൽ എന്നിവർക്കൊപ്പം വാഷിങ്ടൻ സുന്ദറിനെ മൂന്നാം സ്പിന്നറായി കളിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്കു കൂടി ബോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ സുന്ദറിനെ അനായാസം പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

പാണ്ഡ്യയ്ക്ക് ബോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പെഷലിസ്റ്റ് പേസർമാരെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയാകും. ഭുവനേശ്വർ കുമാറിനൊപ്പം സെയ്നി–താക്കൂർ–ചാഹർ ത്രയത്തിൽനിന്ന് ഒരാളെക്കൂടി കളിപ്പിക്കാമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ.

