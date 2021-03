ഇതു മുൻപ് ഒരിക്കലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സേവാഗ്; ക്രിക്കറ്റ്‌ ലോകത്ത് ‘ഇഷാൻ ഇഫക്റ്റ്’

ഒറ്റ മത്സരം മാത്രമാണ് കളിച്ചതെങ്കിലും ഒരു ഒന്നൊന്നര മത്സരം കളിച്ച ഇഫക്റ്റാണ് ഇഷാൻ കിഷന്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി20യിൽ, തന്റെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ തന്നെ അർധസെഞ്ചുറി അടിച്ചതോടെ അഭിനന്ദനപ്രവാഹമാണ് ഈ 22കാരന്. ആദ്യ ട്വന്റി20 മത്സരത്തിൽ തന്നെ അർ‌ധശതകം തികയ്ക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മാത്രം ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാനാണ് ഇഷാൻ കിഷാൻ. ഇതിനു മുൻപ് 2011ൽ അജിൻക്യ രഹാനെയാണ് അരങ്ങേറ്റ ട്വന്റി20യിൽ തന്നെ അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചത്. എതിരാളികൾ അന്നും ഇംഗ്ലണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു.

ഇഷാനെയും ധോണിയെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം വീരേന്ദർ സേവാഗിന്റെ പ്രശംസ. ‘ജാർഖണ്ഡിൽനിന്നുള്ള ഒരു യുവ വിക്കറ്റ്കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാന്റെ ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും അദ്ദേഹം കഴിവ് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതു മുൻപും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഷാൻ കിഷന്റെ നിർഭയതയും ആക്രമണശൈലിയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.’– സേവാഗ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

2011ലെ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഉൾപ്പെടെ ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ പ്രമോഷൻ നൽകിയ ധോണി ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ വിജയിപ്പിച്ചിരുന്നു. മുൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ യുവ്‌രാജ് സിങ്, ഇർഫാൻ പഠാൻ, വി.വി.എസ്.ലക്ഷ്‌മൺ, മുഹമ്മദ് കൈഫ്, ആർ.പി.സിങ് തുടങ്ങിയവരും ഇഷാൻ കിഷന് അഭിനന്ദവുമായി രംഗത്തെത്തി. ‘സ്വപ്നതുല്യമായ അരങ്ങേറ്റം! തികച്ചും നിർഭയമായ കളി. ഇത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഐപിഎൽ കളിക്കുകയും അന്തരീക്ഷവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടതിന്റെയും ഗുണമാണിത്.’– യുവ്‌രാജ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഗംഭീര അരങ്ങേറ്റം

ഭയമില്ലാതെയാണ് അരങ്ങേറ്റത്തിൽ ഇഷാൻ ബാറ്റ് വീശിയത്. സ്കോർ 40ൽ ഇഷാന്റെ ക്യാച്ച് കൈവിട്ട് ബെൻ സ്റ്റോക്സും സഹായിച്ചു. ആദിൽ റഷീദിനെ തുടരെ 2 സിക്സറിനു പറത്തി 28 പന്തുകളിൽ അർധ സെഞ്ചുറി തികച്ച ഇഷാൻ അതേ ഓവറിൽ വിക്കറ്റിനു മുന്നിൽ കുരുങ്ങി പുറത്തായി. 2–ാം ട്വന്റി20യിൽ ഏഴു വിക്കറ്റിനാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകർത്ത്. ഇന്ത്യ 5 മത്സര പരമ്പരയിൽ 1–1ന് ഒപ്പമെത്തി.

