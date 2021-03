ഓപ്പണറായി ഇഷാൻ ‘ഹിറ്റ്’, കൂട്ടായി ഹിറ്റ്മാനും എത്തിയേക്കും; മൂന്നാമങ്കത്തിന് ഇന്ത്യ

അഹമ്മദാബാദ്∙ ആദ്യ മത്സരത്തിലേറ്റ പരാജയത്തിൽനിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ നേടിയ വിജയത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ഇന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ മൂന്നാം അങ്കത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്. അഞ്ചു മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയിൽ ഒരോ മത്സരങ്ങൾ വീതം വിജയിച്ച് ഇരു ടീമും ഒപ്പ‌ത്തിനൊപ്പമാണ്. രണ്ടാം ട്വന്റി20യിൽ ഏഴു വിക്കറ്റിനായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ വിജയം. പുതുമുഖങ്ങളെ ഇറക്കിയുള്ള പരീക്ഷണം വിജയം കണ്ടതോടെ ടീമിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയില്ല.

ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ശിഖർ ധവാനു പകരം ഇഷാൻ കിഷനും അക്ഷർ പട്ടേലിനു പകരം സൂര്യകുമാർ യാദവിനും അവസരം നൽകിയാണ് രണ്ടാം മത്സരത്തിന് ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലിഷ് പടയെ നേരിട്ടത്. അരങ്ങേറ്റത്തെ ആഘോഷമാക്കി ഇഷാൻ കിഷൻ അർധസെഞ്ചുറിയും (56) ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയും ചേർന്നാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനായാസ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് 94 റൺസാണ് നേടിയത്.



അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ നേരിട്ട ആദ്യ ബോൾ മുതൽതന്നെ ഇംഗ്ലിഷ് ബോളിങ് പടയെ കടന്നാക്രമിച്ച ഇഷാൻ കിഷൻ പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ തുടരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും പരാജയപ്പെട്ട ഓപ്പണർ കെ.എൽ.രാഹുലിന് പകരം ഹിറ്റ്മാൻ രോഹിത് ശർമ ടീമിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയേക്കും. ടീമിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ തവണ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കാതിരുന്ന സൂര്യ കുമാർ യാദവും ടിമീൽ തുടർന്നേക്കും.



കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ 73 റൺസുമായി പുറത്താകാതെനിന്ന ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി, ഫോം വീണ്ടെടുത്തതാണ് ഇന്ത്യൻ‌ പ്രതീക്ഷകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നത്. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഋഷഭ് പന്ത്, ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ ശ്രേയസ് അയ്യർ എന്നിവരും ടീമിൽ തുടരും. വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ എന്നിവരും പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ തുടരും.



English Summary :IND predicted XI for 3rd T20I: Will Kishan retain his spot after fifty on debut?