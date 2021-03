ബുമ്രയുടെ ‘ഭാര്യയെ മാറ്റി’ മായങ്കിന്റെ ട്വീറ്റ്; സഞ്ജയ് കാണാത്തത് ഭാഗ്യമെന്ന് ആരാധകർ

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ജയ്പ്രിത് ബുമ്രയുടെയും ടെലിവിഷൻ താരം സഞ്ജനയുടെയും വിവാഹം സമൂഹമാധ്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതിനു പിന്നാലെ വൈറലായി മായങ്ക് അഗർവാളിന്റെ ആശംസ. ബ്രുമ്രയ്ക്കും സഞ്ജനയ്ക്കും ആശംസ അറിയിച്ച് മായങ്ക് ചെയ്ത ട്വീറ്റിൽ വന്ന ‘അബദ്ധം’ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആരാധകർ. തനിക്ക് പറ്റിയ അമളി മനസ്സിലായപ്പോൾ തന്നെ മായങ്ക് ട്വീറ്റ് നീക്കം ചെയ്തെങ്കിലും സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്.

ബുമ്രയുടെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് നിരവധി അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിലനിന്നെങ്കിലും വിവാഹചിത്രം സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് എല്ലാവരും വാർത്ത അറിയുന്നത്. ബന്ധുക്കൾ മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങായി നിർത്താൻ വധുവരന്മാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഗോവയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങായാണ് വിവാഹം നടന്നത്.



വധുവരന്മാർക്ക് ആശംസയറിയിച്ച് നിരവധി ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ ആശംസകൾ അറിയിച്ച് അഗർവാൾ ചെയ്ത ട്വീറ്റാണ് അബദ്ധമായി ഭവിച്ചത്. സഞ്ജന ഗണേശനെ ടാഗ് ചെയ്യുന്നതിനു പകരം ബുമ്രയ്ക്കൊപ്പം റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ കോച്ച് സഞ്ജയ് ബംഗാറിനെയാണ് ടാഗ് ചെയ്തത്. ഇരുവരെയും ടാഗ് ചെയ്ത് എല്ലാ സന്തോഷവും ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എന്നാണ് മായങ്ക് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.



തെറ്റ് മനസ്സിലായ ഉടൻതന്നെ മായങ്ക് ട്വീറ്റ് നീക്കം ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇതിനുമുമ്പേ ട്വീറ്റിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തുവച്ച ആരാധകർ മീമുകളുമായി കളംനിറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ബങ്കാർ കാണുന്നതിനു മുമ്പ് ട്വീറ്റ് നീക്കിയത് നന്നായി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആരാധകർ പറയുന്നത്.



English Summary :Mayank Agarwal makes a blunder while wishing Jasprit Bumrah and Sanjana Ganesan on their wedding