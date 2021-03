‘മാലദ്വീപ് അടിപൊളിയാണ് ഗയ്സ്’;ബുമ്രയെ ‘പുറത്തിരുത്താൻ’ രാജസ്ഥാന്റെ ആശംസ

പനജി∙ നീണ്ട നാളത്തെ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ട് ഇന്ത്യൻ പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും ടെലിവിഷൻ അവതാരക സഞ്ജന ഗണേശും വിവാഹതിരായത് ആഘോഷമാക്കുകയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം. ബുമ്ര ട്വിറ്ററിൽ തന്റെ വിവാഹവാർത്ത പങ്കുവച്ചതിനു പിന്നാലെ ആരാധകരും സഹകളിക്കാരും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് ആശംസകളുമായി എത്തിയത്. എന്നാൽ ഐപിഎൽ ടീമായ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ആശംസയാണ് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ വൈറലായിരിക്കുന്നത്.

‘അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഗയ്സ്! ഏപ്രിൽ– മേയ് മാസങ്ങളിൽ മാലദ്വീപ് അടിപൊളിയാണെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്’– എന്നാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഐപിഎൽ നടക്കുന്ന മാസങ്ങളിലാണ് ബുമ്രയോടും സഞ്ജനയോടും ‘ഹണിമൂണി’ന് പോകാൻ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ട്വിറ്റർ പേജ് അഡ്മിൻ രസകരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഐപിഎല്ലിൽ നിന്ന് ബുമ്രയെ മാറ്റി നിർത്താനുള്ള രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ‘തന്ത്ര’ത്തെ ഏറ്റെടുത്ത് നിരവധി പേരാണ് ട്വീറ്റിനു താഴെ കമന്റുകളുമായി രംഗത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം എന്തും രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ അഡ്മിന് പ്രശംസകളുമുണ്ട്.



ഏപ്രിൽ 9 മുതൽ മേയ് 30 വരെയാണ് ഐപിഎല്ലിന്റെ പതിനാലാം സീസൺ. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനു വേണ്ടിയാണ് ബുമ്ര കളിക്കുന്നത്. ഇതിനുമുൻപും രസകരമായ പോസ്റ്റുകളുമായ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ചിരിപടർത്തിയിട്ടുണ്ട്.



English Summary : Rajasthan Royals’s congratulatory message to Jasprit Bumrah goes viral: We hear Maldives is great in April-May