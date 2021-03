‘ബുക്കും പേനയുമെടുക്കൂ, മാജിക് ഇന്നിങ്സ് പഠിക്കാം’; കോലിയെപ്പറ്റി ലക്ഷ്മണും ജാഫറും

ഹൈദരാബാദ് ∙ മൂന്നാം ട്വന്റി20യി‍ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ ഗംഭീര ഇന്നിങ്സ് വളർന്നു വരുന്ന ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്കു പാഠമാണെന്നു മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മൺ. ഇന്ത്യ 8 വിക്കറ്റിനു തോറ്റെങ്കിലും അതിന്റെ ആഘാതം കുറച്ചത് 46 പന്തുകളിൽ പുറത്താകാതെ കോലി അടിച്ചുകൂട്ടിയ 77 റൺസാണ്. കോലിയെ പ്രശംസിച്ചു ദിനേഷ് കാർത്തിക്കും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

‘കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ, വിക്കറ്റുകൾ തുടർച്ചയായി പോകുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്കോർ 140 പോലും ആകില്ലെന്നു തോന്നി. വീണ്ടും എല്ലാ വാഴ്‍ത്തുകൾക്കും കോലി അർഹനായിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ കളിയിലും ചേസ് മാസ്റ്ററായി അദ്ദേഹം അദ്ഭുതം കാണിച്ചു. സമ്മർദമുണ്ടായിട്ടും അതിനെ അതിജീവിക്കാനും ഇന്നിങ്സ് പടുത്തുയർത്താനും കഴിഞ്ഞു. ആശ്ചര്യമുളവാക്കുന്ന ബാറ്റിങ് ആയിരുന്നു. സമ്മർദത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും എങ്ങനെ മാജിക് കാണിക്കാമെന്നു യുവ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്കുള്ള പാഠം കൂടിയാണിത്’– ലക്ഷ്മൺ പറഞ്ഞു.



മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം വസിം ജാഫറും കോലിയുടെ കേളീപാടവത്തെ പ്രശംസിച്ചു. ‘വിരാട് കോലിയുടെ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് പ്രകടനമാണിത്. ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള യുവ ബാറ്റ്സ്മാനാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, ഈ ഇന്നിങ്സ് വീണ്ടും കാണുക. വെറുതെയല്ല, നോട്ടുബുക്കും പേനയുമെടുത്തു വേണം കാണാൻ’– ജാഫർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ‘കോലി കൊറോളയെ പോലെയാണു തുടങ്ങിയത്, ഫിനിഷ് ചെയ്തതു ഫെരാരിയെ പോലെയും’ എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു താരം ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിന്റെ ട്വീറ്റ്.



ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ ഇത്തവണയും പവർ പ്ലേയിൽ തകർന്നിരുന്നു. കെ.എൽ.രാഹുൽ (0), രോഹിത് ശർമ (15), ഇഷാൻ കിഷൻ (4) എന്നിവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട് 3ന് 24 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്കൊപ്പം അവസാന 5 ഓവറുകളിൽ 70 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്താണു കോലി ഇന്ത്യയെ കരകയറ്റിയത്. ട്വന്റി20യിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച 6–ാം വിക്കറ്റ് പ്രകടനമാണിത്. നേരിട്ട അവസാന 17 ബോളിൽ കോലി നേടിയത് 49 റൺസാണ്. നാലു സിക്‌സും എട്ടു ഫോറും ഉൾപ്പെടെയായിരുന്നു കോലിയുടെ റൺവേട്ട.



English Summary: Virat Kohli's innings is a lesson for any young batsman: VVS Laxman