ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് സച്ചിൻ വിരമിച്ചിട്ട് 9 വർഷം; ഓർമകളിൽ കടലിരമ്പം

മുംബൈ ∙ മാർച്ച് 18, 2012. ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളുടെ ഏക്കാലത്തെയും വലിയ ആരാധനാപാത്രമായ സച്ചിന്‍ തെന്‍ഡുല്‍ക്കര്‍ തന്റെ അവസാന ഏകദിന മത്സരം കളിച്ചത് ഇതേ ദിവസമാണ്. വൈവിധ്യമാർന്ന ഷോട്ടുകളിലൂടെ വിസ്മയിപ്പിച്ച സച്ചിൻ കളംവിട്ടത് ആരാധകർ ഏറെ ഹൃദയഭാരത്തോടെയാണ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.

ധാക്കയിലെ മിർപൂർ ഷേർ ബംഗ്ലാ നാഷനൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു സച്ചിന്റെ അവസാന ഏകദിന മത്സരം. മുഹമ്മദ് ഹഫീസിന്റെയും (105 റൺസ്), നസീർ ജംഷദിന്റെയും (112) സെഞ്ചുറി മികവിൽ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 329 റൺസാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.

ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ ഗൗതം ഗംഭീറിനെ നഷ്ടമായ ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി അർധസെഞ്ചുറി പ്രകടനത്തോടെയാണ് സച്ചിൻ കളംനിറഞ്ഞത്. 48 പന്തുകൾ നേരിട്ട് 108.33 സ്ട്രൈക് റേറ്റിൽ 52 റൺസാണ് സച്ചിൻ നേടിയത്. വിരാട് കോലിയുമായി ചേർന്ന് രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ 133 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ടും പടുത്തുയർത്തി. 148 പന്തിൽ നിന്ന് 183 റൺസാണ് കോലി അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 83 പന്തിൽ 68 റൺസെടുത്ത രോഹിത് ശർമ മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. 13 പന്തുകൾ ശേഷിക്കെ നാലു വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ഉയർത്തിയ വിജയലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ മറികടന്നു.

463 ഏകദിന മത്സരങ്ങളാണ് സച്ചിൻ കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. 452 ഇന്നിങ്സുകളിലായി 18,426 റൺസാണ് സച്ചിൻ ആകെ നേടിയത്. 49 സെ‍ഞ്ചുറികളും 96 അർധസെഞ്ചുറികളും സച്ചിന്റെ പേരിലുണ്ട്. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ റെക്കോഡുകളാണിവയെല്ലാം. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേട്ടവും സച്ചിന്റെ പേരിലാണ്.

English Summary: On this day - March 18, 2012: Sachin Tendulkar played his last ODI match