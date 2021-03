അന്നും ശ്രീലങ്കയെ മുട്ടുകുത്തിച്ച് കിരീടം; ചരിത്രം ആവർത്തിച്ചു, താങ്ക്യൂ ലെജൻഡ്സ്!

റായ്പുർ∙ ‘ചരിത്രം വഴിമാറും, ചിലർ വരുമ്പോൾ’– സാധാരണ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുള്ളത് ഇങ്ങനയാണെങ്കിലും ഇന്നലെ റായ്പുരിലെ ഷഹീദ് വീർ നാരായൺ സിങ് രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡയത്തിൽ ചരിത്രം ആവർത്തിച്ചു. അതും ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനുശേഷം. ചരിത്രത്താളുകളിലെ ഇതിഹാസങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിനു വഴിതെളിച്ചതും. ഇതിഹാസ താരങ്ങൾ അണിനിരന്ന റോഡ് സേഫ്റ്റി ലോക സിരീസ് ട്വന്റി20 ടൂർണമെന്റ് ഫൈനലിൽ ശ്രീലങ്ക ലെജൻഡ്സിനെ 14 റൺസിനെ തോൽപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ ലെജൻഡ്സ് കിരീടം ചൂടിയപ്പോഴാണ് ‘ചരിത്രനിമിഷം’ വീണ്ടും പിറന്നത്.

2011ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ശ്രീലങ്കയെ തോൽപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ ജേതാക്കളായതിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ ഇന്ത്യൻ ജയമെന്നാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ വിശേഷണം. അന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, വീരേന്ദർ സേവാഗ്, യുവ്‌രാജ് സിങ്, യൂസുഫ് പഠാൻ തുടങ്ങിയവർ ഇന്നലെയും ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു. 2011ലെ ലോകകപ്പ് നേടുന്നതിന് നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച യുവി റോഡ് സേഫ്റ്റി ടൂർണമെന്റ് ഫൈനലിലും ഇന്ത്യയ്ക്കായി തിളങ്ങി. ബാറ്റിങ്ങിലും ബോളിങ്ങിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങി തകർപ്പൻ ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച യൂസുഫ് പഠാന്റെ പ്രകടനമാണ് ഹൈലൈറ്റ്.

ടോസ് നേടിയ ലങ്ക ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിങ്ങിനു വിളിക്കുകയായിരുന്നു. വീരേന്ദർ സേവാഗും (10) എസ്.ബദരീനാഥും (7) പെട്ടെന്നു പുറത്തായെങ്കിലും സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറും (30) യുവ്‌രാജ് സിങ്ങും (60) ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിന് അടിത്തറയിട്ടു. സച്ചിന്‍ 23 പന്തിൽ അഞ്ച് ഫോറുകളോടെ 30 റൺസെടുത്തു. സച്ചിൻ പുറത്തായ ശേഷം യുവിക്കു കൂട്ടായെത്തിയ യൂസഫ് പഠാൻ (62*) അടിച്ചു തകർത്തതോടെ ഇന്ത്യ മികച്ച സ്കോറിലേക്കു കുതിച്ചു. 4–ാം വിക്കറ്റിൽ വെറും 47 പന്തിൽനിന്ന് 85 റൺസാണ് ഇരുവരും ചേർന്നു നേടിയത്. യുവ്‌രാജ് 41 പന്തിൽ 4 വീതം ഫോറും സിക്സുമടിച്ചു. യൂസഫ് 36 പന്തിൽ 4 ഫോറും 5 സിക്സുമടിച്ച് 62 റൺസോടെ പുറത്താകാതെ നിന്നു.

182 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ലങ്കയ്ക്ക് തിലകരത്നെ ദിൽഷനും (21) സനത് ജയസൂര്യയും (43) മികച്ച തുടക്കം നൽകിയെങ്കിലും ഇരുവരെയും പുറത്താക്കി യുസഫ് ഇന്ത്യയെ മത്സരത്തിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിച്ചു. 7.1 ഓവറിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടം കൂടാതെ 62 റൺസെന്ന നിലയിലായിരുന്ന ശ്രീലങ്കയെ, തിലകരത്‌നെ ദിൽഷനെ നമാൻ ഓജയുയടെ കൈകളിലെത്തിച്ച് യൂസഫ് പഠാനാണ് തകർച്ചയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത്. അവരുടെ ടോപ് സ്കോററായ സനത് ജയസൂര്യയെയും (35 പന്തിൽ 43) പിന്നീട് എൽബിയിൽ കുരുക്കി മടക്കിയത് യൂസഫ് തന്നെ. ചിന്തക ജയസിംഗെ (40), കൗശല്യ വീരരത്‌നെ (38) എന്നിവർ ലങ്കയ്ക്കു പ്രതീക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും ഇന്ത്യ വിജയം കൈവിട്ടില്ല.

2011, ഏപ്രിൽ 2നാണ് കുമാർ സംഗക്കാരയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശ്രീലങ്കൻ ടീമിനെ ആറ് വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ ലോകകിരീടം ചൂടിയത്. അന്നും ടോസ് ഭാഗ്യം ലങ്കയ്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു. ആദ്യം ബാറ്റുചെയ്ത ശ്രീലങ്ക മഹേള ജയവർധനയുടെ സെഞ്ചുറിയുടെ കരുത്തിൽ 50 ഓവറിൽ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 274 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഗൗതം ഗംഭീറിന്റെയും (122 പന്തിൽ 97), ക്യപ്റ്റൻ എം.എസ്.ധോണിയുടെയും (79 പന്തിൽ 91*) പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ധോണിയായിരുന്നു മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച്.

