‘സൂര്യകുമാറിനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും; ഏകദിനത്തിൽ ഓപ്പണിങ് ധവാനും രോഹിത്തും തന്നെ’

പുണെ∙ ഏകദിനത്തിൽ ശിഖർ ധവാനും രോഹിത് ശർമയും തന്നെയായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പണർമാരെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി. ചൊവ്വാഴ്ച ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ആദ്യ ഏകദിനത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് കോലിയുടെ പ്രതികരണം. 50 ഓവർ ഫോർമാറ്റിൽ ഓപ്പണർമാരെ മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചനയില്ലെന്ന് കോലി പറഞ്ഞു.

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അവസാന ട്വന്റി20യിൽ രോഹിത്തിനൊപ്പം കോലി ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ഏകദിനത്തിലും പരീക്ഷണം തുടരുമോയെന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർ‌ന്നത്. ട്വന്റി20യിൽ താൻ ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും അതു തുടരുമെന്ന് അർഥമില്ല. ശിഖർ ധവാനും രോഹിത് ശർമയും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി മികച്ച തുടക്കമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നൽകുന്നതെന്ന് കോലി വ്യക്തമാക്കി.

രോഹിത്തുമായി ചേർന്ന് ഭാവിയിലും ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അതിൽ ഉറപ്പുനൽകാനാവില്ലെന്നായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റന്റെ പ്രതികരണം. സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ പോലെ ബാറ്റ്സ്മാന് അനുയോജ്യമായി ഇടം നൽകുന്നതിന് താൻ എന്തും ചെയ്യാൻ തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സൂര്യകുമാറിന് വേണ്ടിയാണ് കോലി ഓപ്പണറായി സ്വയം പ്രമോട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ഇതോടെ വ്യക്തമായി.

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ 5–ാം ട്വന്റി20യിൽ ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയ പരീക്ഷണം വിജയിച്ചതോടെ വരുന്ന ഐപിഎലിലും താൻ ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങുമെന്ന് വിരാട് കോലി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഐപിഎലിൽ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനാണ് കോലി. ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ രോഹിത് ശർമയും (34 പന്തിൽ 64) കോലിയും (52 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 80) മിന്നിയതോടെ ഇന്ത്യ 20 ഓവറിൽ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 224 റൺസ് കുറിച്ചു. ഭുവനേശ്വർ കുമാർ (2–15), ഷാർദൂൽ ഠാക്കൂർ (3–45) എന്നിവർ ബോളിങ്ങിൽ തിളങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യ വിജയത്തിലെത്തി.

രോഹിത് ശർമ, ശിഖർ ധവാൻ

English Summary: Rohit Sharma, Shikhar Dhawan Will "Definitely Start" As Openers, Says Virat Kohli