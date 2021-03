ദുബായ് ∙ ഐസിസിയുടെ ട്വന്റി20 ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി 4–ാം സ്ഥാനത്തേക്കു കയറി. ഏറ്റവുമുയർന്ന റാങ്കിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ കോലിയാണ്. കെ.എൽ.രാഹുൽ 5–ാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഡേവിഡ് മലാനാണ് ഒന്നാം റാങ്കിൽ. രോഹിത് ശർമ 14–ാം സ്ഥാനത്തേക്കും ശ്രേയസ് അയ്യർ 26–ാം സ്ഥാനത്തേക്കും ഉയർന്നു. ഏകദിന ബാറ്റ്സ്മാൻമാരിൽ ശിഖർ ധവാൻ 15–ാം സ്ഥാനത്തും ബോളർമാരിൽ ഭുവനേശ്വർ കുമാർ 20–ാം സ്ഥാനത്തുമെത്തി.

English Summary: Virat Kohli Moves Up to 4th Place in ICC T20 Rankings