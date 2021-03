സച്ചിന്റെ റെക്കോർഡിന് ഒപ്പമെത്താൻ കോലിക്കാകുമോ? ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നു

പുണെ∙ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിലും ജയിച്ച് പരമ്പര നേട്ടമെന്ന ലക്ഷ്യവുമായി ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുമ്പോൾ, ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി ചില മത്സരക്കണക്കുകളും. ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെയും ഇന്ത്യയെ ടീമെന്ന നിലയിലും കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപിടി നേട്ടങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ കൂടുതൽ ഏകദിന സെഞ്ചുറികളെന്ന സാക്ഷാൽ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിന്റെ റെക്കോർഡിന് (20 സെഞ്ചുറികൾ) ഒപ്പമെത്താൻ കോലിക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനം. നിലവിൽ ഈ റെക്കോർഡിന് ഒരേയൊരു സെഞ്ചുറി മാത്രം അകലെയാണ് വിരാട് കോലി.

ഈ മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ചില കണക്കുകൾ ഇതാ:

∙ ഇന്ത്യ–ഇംഗ്ലണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സെഞ്ചുറികളെന്ന യുവരാജ് സിങ്ങിന്റെ റെക്കോർഡിന് (നാലു സെഞ്ചുറികൾ) ഒരേയൊരു സെഞ്ചുറി മാത്രം അകലെയാണ് വിരാട് കോലി.

∙ 2014നു ശേഷം ആദ്യമായി ഒന്നിലധികം മത്സരങ്ങളുള്ള തുടർച്ചയായ ഏകദിന പരമ്പരകളിൽ തോൽവി വഴങ്ങിയെന്ന നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ശ്രമം. 2014ൽ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ രണ്ടും പിന്നീട് ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ ഒന്നും പരമ്പരകൾ ഇംഗ്ലണ്ട് കൈവിട്ടിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഒന്നിലധികം മത്സരങ്ങളുള്ള ഏകദിന പരമ്പരകളിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് തുടർച്ചയായി തോറ്റിട്ടില്ല. ഇതിനു മുൻപി ഓസ്ട്രേലിയയോട് ഏകദിന പരമ്പരയിൽ തോറ്റ ഇംഗ്ലണ്ട്, ഈ പരമ്പരയിൽ 1–0ന് പിന്നിലാണ്.

∙ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കളിച്ച 22 ഏകദിനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് തോറ്റത് മൂന്നു മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രം. 18 എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യ ജയിച്ചപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ടൈയിൽ അവസാനിച്ചു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ കളിച്ച ആറിൽ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളും ഇന്ത്യ ജയിച്ചു. തോറ്റത് ഒന്നിൽ മാത്രം. അതിനു മുൻപ് സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് നാലു മത്സരങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി തോറ്റിരുന്നു.

∙ ഏകദിനത്തിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടു തോൽവികൾക്കു ശേഷമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യയ്‍ക്കെതിരെ ഇറങ്ങുന്നത്. 2016 ഫെബ്രുവരിക്കു ശേഷം ഇതുവരെ ഇംഗ്ലണ്ട് തുടർച്ചയായി മൂന്നു മത്സരങ്ങൾ തോറ്റിട്ടില്ല.

∙ 2018നുശേഷമുള്ള കാലയളവിൽ ടെസ്റ്റ് പദവിയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏകദിനത്തിൽ ആദ്യ 10 ഓവറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റുള്ള ടീം ഇംഗ്ലണ്ടാണ്. 100.4 ആണ് ആദ്യ 10 ഓവറിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്. ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യ 10 ഓവറിൽ 39 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വന്തമാക്കിയത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടം കൂടാതെ 89 റൺസാണ്!

∙ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് പേസർമാരെല്ലാം ചേർന്ന് ആറ് ഫുൾടോസുകളാണ് എറിഞ്ഞത്. ഇന്ത്യൻ പേസർമാർ ഒറ്റ ഫുൾടോസ് പോലും എറിഞ്ഞതുമില്ല.

∙ ഇന്ത്യ–ഇംഗ്ലണ്ട് ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലും ആദ്യ ഏകദിനത്തിലുമായി ബോളർമാർ ചേർന്ന് എറിഞ്ഞത് ആകെ 16 യോർക്കർ ലെങ്ത് പന്തുകളാണ്. അതിൽ ഇന്ത്യൻ‌ ബോളർമാർ എറിഞ്ഞത് വെറും നാലെണ്ണം മാത്രം.

∙ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇംഗ്ലിഷ് ഓപ്പണർ ജോണി ബെയർസ്റ്റോ നേടിയത് ഏഴു സിക്സറുകളാണ്. ഒരു ഇന്നിങ്സിൽ ബെയർസ്റ്റോ ഏഴു സിക്സറുകൾ പറത്തുന്നത് ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ്. ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ ഒടുവിൽ കളിച്ച രണ്ട് ഇന്നിങ്സുകളിൽ 111, 94 എന്നിങ്ങനെയാണ് ബെയർസ്റ്റോയുടെ സ്കോറുകൾ.

∙ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ 54 റൺസ് വഴങ്ങി നാലു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, അരങ്ങേറ്റത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ബോളിങ് പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ബോളറായി.

English Summary: Can Virat Kohli equal Sachin Tendulkar's record of most ODI tons in India today?