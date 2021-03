സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കി ഇരു ചെവിയും പൊത്തി രാഹുൽ പറഞ്ഞതെന്ത്? മറുപടി ഇതാ!

പുണെ∙ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയുമായി ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിന് അടിത്തറയിട്ട താരമാണ് കെ.എൽ. രാഹുൽ. നാലാം നമ്പറിൽ ബാറ്റിങ്ങിനെത്തി കൂട്ടത്തകർച്ചയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയെ കാത്തയാൾ. 114 പന്തുകൾ നേരിട്ട രാഹുൽ ഏഴു ഫോറും രണ്ടു സിക്സും സഹിതം നേടിയത് 108 റൺസ്. ഇതിനിടെ ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിൽ നിർണായകമായ രണ്ട് സെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടുകളിലും താരം പങ്കാളിയായി. മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ വിരാട് കോലിക്കൊപ്പം 141 പന്തുകളിൽനിന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് 121 റൺസ്. നാലാം വിക്കറ്റിൽ ഋഷഭ് പന്തിനൊപ്പം 80 പന്തുകളിൽനിന്ന് 113 റൺസും നേടി.

ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിന് അടിത്തറയിട്ട സെഞ്ചുറിക്കൊപ്പം തന്നെ ആരാധകർ ശ്രദ്ധിച്ച ഒന്നാണ് സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമുള്ള രാഹുലിന്റെ സവിശേഷമായ ആഘോഷവും. സെഞ്ചുറിക്കുശേഷം ഗ്ലൗ കൊണ്ട് ചെവികൾ അടച്ചുപിടിച്ച് കെ.എൽ.രാഹുൽ നടത്തിയ ആഘോഷത്തിന്റെ പിന്നിലെന്താണ്? ഇന്നിങ്സിനുശേഷം ചോദ്യം രാഹുലിനോടുതന്നെ:

‘ചില നേരങ്ങളിൽ ചിലർ നിങ്ങളെ തളർത്താൻ നോക്കും. അവരുടെ ശബ്ദം ഞാൻ അവഗണിക്കുന്നു എന്നു കാണിക്കാനാണ് ഈ രീതിയിൽ സെഞ്ചുറി ആഘോഷിച്ചത്.’ – രാഹുലിന്റെ വാക്കുകൾ.

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലാണ് 50 കടക്കുന്നതെങ്കിലും, അതിനു തൊട്ടു മുൻപു നടന്ന ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ തീർത്തും മോശം ഫോമിലായിരുന്നു രാഹുൽ. ഇതോടെ അവസാന ട്വന്റി20യിൽനിന്ന് താരത്തെ പുറത്തിരുത്തുകയും ചെയ്തു. ‘ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കു ശേഷം ഞാൻ തീർത്തും നിരാശനായിരുന്നു. പക്ഷേ, അതിൽനിന്ന് എനിക്കു തിരിച്ചുവരാനായി. ഏതാനും മികച്ച ഷോട്ടുകൾ കളിച്ചപ്പോൾത്തന്നെ എന്റെ ആശങ്ക മാറി. കോലിക്കും പന്തിനുമൊപ്പം മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടുകൾ തീർക്കാനായതിൽ സന്തോഷം’ – രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

മുൻപും സമാനമായ രീതിയിൽ കോവിഡ് ലോക്‌‍ഡൗണിനു മുൻപ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏറ്റവുമൊടുവിൽ ഏകദിന സെഞ്ചുറി നേടിയ രാഹുൽതന്നെ കോവിഡിനുശേഷമുള്ള ആദ്യ സെഞ്ചുറിയും നേടി. 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ സെ​ഞ്ചുറി (112).

∙ കോലി @ 10,000

ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ 3–ാം നമ്പറിൽ ഇറങ്ങി 10,000 റൺസ് പൂർത്തിയാക്കുന്ന 2–ാമത്തെ താരമെന്ന നേട്ടം ഇന്നലെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി സ്വന്തമാക്കി. ഇതുവരെ കോലി നേടിയത് 10,046 റൺസ്. 190 ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്നാണു കോലിയുടെ നേട്ടം. മുന്നിലുള്ളത് ഓസ്ട്രേലിയൻ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ റിക്കി പോണ്ടിങ്ങാണ് (330 ഇന്നിങ്സുകളിലായി 12,662 റൺസ്).

English Summary: KL Rahul reveals the reason behind his cryptic celebration in 2nd ODI