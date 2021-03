സ്റ്റോക്സ് ഔട്ടെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ കുത്തിയിരുന്ന് കോലി; ഗൗനിക്കാതെ അംപയർ!

പുണെ∙ ഇന്ത്യ – ഇംഗ്ലണ്ട് രണ്ടാം ഏകദിനത്തിനിടെ ബെൻ സ്റ്റോക്സിന്റെ റണ്ണൗട്ട് തേഡ് അംപയർ അനുവദിക്കാത്തത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലിയെ അംപയർ നിതിൻ മേനോൻ അവഗണിക്കുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 337 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റെടുത്ത ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ബെയർസ്റ്റോ – സ്റ്റോക്സ് സഖ്യം തകർത്തടിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. കുൽദീപ് യാദവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഏറിൽ സ്റ്റോക്സ് റണ്ണൗട്ടായി എന്ന് സംശയമുയർന്നെങ്കിലും, വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്കൊടുവിൽ തേഡ് അംപയറായ അനിൽ ചൗധരി നോട്ടൗട്ട് വിധിക്കുകയായിരുന്നു.

ദീർഘനേരം സംഭവത്തിന്റെ റീപ്ലേ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് സ്റ്റോക്സ് ഔട്ടല്ല എന്ന് തേഡ് അംപയർ വിധിച്ചത്. എന്നാൽ അംപയറിന്റെ ‘നോട്ടൗട്ട്’ തീരുമാനം പിഴച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുൻ താരങ്ങൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയുെട മുൻ താരങ്ങളായ യുവരാജ് സിങ്, കമന്റേറ്റർ കൂടിയായ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ, ഇംഗ്ലിഷ് താരങ്ങളായ ഇയാൻ ബെൽ, മൈക്കൽ വോൺ തുടങ്ങിയവരാണ് സ്റ്റോക്സ് ഔട്ടായിരുന്നുവെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

അംപയറിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ സംശയം മാറാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് സംശയവുമായി കോലി നേരിട്ട് ഓൺ ഫീൽഡ് അംപയറായ നിതിൻ മേനോന്റെ അടുത്തെത്തിയത്. ബാറ്റ് ക്രീസിൽ സ്പർശിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ അടുത്തെത്തിയ കോലിയെ അംപയർ അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു. ക്രീസിന് സമീപം കുത്തിയിരുന്നും തന്റെ വാദം സാധൂകരിക്കാൻ കോലി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അംപയർ ഗൗനിച്ചില്ല.

Kohli masterclass but OYE MENON not interested- pic.twitter.com/JePmnYFXMg — Shreya❤🕊 (@criccrazyshreya) March 26, 2021

∙ സ്റ്റോക്സ് ഔട്ടോ നോട്ടൗട്ടോ?

ഭുവനേശ്വർ കുമാർ എറിഞ്ഞ 26–ാം ഓവറിലെ അഞ്ചാം പന്തിലാണ് വിവാദത്തിന് ആസ്പദമായ സംഭവം. പന്ത് നേരിട്ട സ്റ്റോക്സ് അത് മിഡ് വിക്കറ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് തട്ടിയിട്ട് റൺസിനായി ഓടി. അനായാസമായി രണ്ട് റൺസ് നേടാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ക്രീസിലേക്ക് തിരികെ ഓടുന്നതിനിടെ സ്റ്റോക്സ് അൽപം അലംഭാവം കാട്ടിയതോടെയാണ് രംഗം വഷളായത്. ഡീപ് മിഡ് വിക്കറ്റിൽനിന്ന് പന്ത് ഫീൽഡ് ചെയ്ത കുൽദീപ് യാദവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഏറ് വന്നുപതിച്ചത് സ്റ്റംപിൽ. സ്റ്റോക്സ് അവസാന നിമിഷം ക്രീസിലേക്ക് ബാറ്റ് നീട്ടിയെങ്കിലും ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിന്നതിനാൽ അംപയർ അന്തിമ തീരുമാനം തേഡ് അംപയറിനു വിട്ടു.

റീപ്ലേ പരിശോധിച്ച തേഡ് അംപയറിനും ഇക്കാര്യത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്താനായില്ല. സ്റ്റോക്സ് ക്രീസിലേക്ക് ബാറ്റു നീട്ടുന്നതിന്റെ വിവിധ ആംഗിളുകളിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച തേഡ് അംപയർ അൽസം സമയമെടുത്താണ് അന്തിമ തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്. സ്റ്റോക്സ് ഔട്ടല്ല എന്നായിരുന്നു ആ തീരുമാനം. തുടർന്ന് 40 പന്തിൽനിന്ന് അർധസെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയ സ്റ്റോക്സ്, അവിടുന്നങ്ങോട്ട് സിക്സർ മഴ പെയ്യിച്ച് വെറും 11 പന്തുകളിൽനിന്ന് അടിച്ചുകൂട്ടിയത് 49 റൺസാണ്! മത്സരം ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് തട്ടിയെടുത്തതും സ്റ്റോക്സിന്റെ കടന്നാക്രമണം തന്നെ.

