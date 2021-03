40 ഓവർ മുട്ടിക്കളിച്ചിട്ട് അവസാന 10 ഓവർ അടിച്ചാൽ മതിയോ? ഇന്ത്യയോട് വോൺ

മുംബൈ∙ ഏകദിന ഫോർമാറ്റിൽ ആദ്യ 40 ഓവറിൽ ബാറ്റിങ്ങിൽ കാട്ടുന്ന അമിത ശ്രദ്ധ ഇന്ത്യയുടെ ലോകകപ്പ് മോഹങ്ങൾക്കു പോലും തിരിച്ചടിയായേക്കാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റനും കമന്റേറ്ററുമായ മൈക്കൽ വോൺ. ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ ആദ്യ 40 ഓവറിൽ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ബാറ്റു വീശുന്ന ഇന്ത്യയുടെ രീതിയെ വിമർശിച്ചാണ് വോണിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 337 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം ഇംഗ്ലണ്ട് ആറ് ഓവറിലധികം ബാക്കിനിൽക്കെ മറികടന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വോണിന്റെ പ്രസ്താവന.

ഏകദിനത്തിൽ ആദ്യ 40 ഓവർ ശ്രദ്ധയോടെ ബാറ്റു ചെയ്ത് അവസാന 10 ഓവറിൽ മാത്രം തകർത്തടിച്ച് റൺനിരക്ക് ഉയർത്തുന്ന ശൈലിയാണ് ഇന്ത്യയുടേത്. വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാക്കാതിരിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ റൺറേറ്റ് ഇടിയുന്നതും അവസാന 10 ഓവറിലെ കടന്നാക്രമണം പോരാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും സ്പഷ്ടമായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വോണിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

ഇന്ത്യയുടെ ഈ ബാറ്റിങ് ശൈലി മിക്ക മത്സരങ്ങളിലും ടീമിനു ഗുണകരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മികച്ച ബാറ്റിങ് ട്രാക്കുകളിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് പോലുള്ള ടീമുകൾക്കെതിരെ ഫലവത്താകില്ലെന്നാണ് വോണിന്റെ പക്ഷം. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ അവസാന 10 ഓവറിൽ തകർത്തടിച്ച് 112 റൺസാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്. രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ 126 റൺസും. എന്നിട്ടും ആദ്യ മത്സരത്തിൽ വിജയപ്രതീക്ഷ ഉയർത്താൻ ഇംഗ്ലണ്ടിനായി. രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം മറികടക്കാനും അവർക്കു കഴിഞ്ഞു.

പുണെയിലേതു പോലുള്ള ഫ്ലാറ്റ് വിക്കറ്റുകളിൽ അനായാസം 375 റൺസിലധികം സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള മികവ് ഇന്ത്യൻ ടീമിനുണ്ടെന്നാണ് വോണിന്റെ നിരീക്ഷണം.

‘ഈ മത്സരം (രണ്ടാം ഏകദിനം) ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു പാഠമായിരിക്കട്ടെ. ആദ്യ 40 ഓവറിൽ അമിത ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയുള്ള ബാറ്റിങ് ഇന്ത്യ തന്നെ ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന ലോകകപ്പിൽ ടീമിന് തിരിച്ചടിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഫ്ലാറ്റ് വിക്കറ്റുകളിൽ 375 റൺസിനു മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ബാറ്റിങ് കരുത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ശൈലി മാതൃകയാക്കാം’ – വോൺ പറഞ്ഞു.

ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 42.1 ഓവറിൽ 251 റൺസിന് പുറത്താക്കിയ ഇന്ത്യ 66 റൺസിന്റെ വിജയം ആഘോഷിച്ചെങ്കിലും, രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 337 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 39 പന്തുകൾ ബാക്കിനിർത്തി അവർ മറികടന്നിരുന്നു.

English Summary: India's Cautious Batting Approach Might Cost Them In 2023 World Cup: Michael Vaughan