സിക്സടിച്ചതിനു പിന്നാലെ താക്കൂറിന്റെ ബാറ്റ് ‘പരിശോധിച്ച്’ സ്റ്റോക്സ്; ചിത്രം വൈറൽ!

പുണെ∙ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഭേദപ്പെട്ട സ്കോർ സമ്മാനിക്കുന്നതിൽ അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ ശിഖർ ധവാൻ (56 പന്തിൽ 67), ഋഷഭ് പന്ത് (62 പന്തിൽ 78), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (44 പന്തിൽ 64) എന്നിവർ വഹിച്ച പങ്ക് ചെറുതല്ല. മറ്റു ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ പൊതുവെ നിരാശപ്പെടുത്തിയ മത്സരത്തിൽ ഈ മൂവർ സംഘമാണ് ഇന്ത്യയെ ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലേക്ക് നയിച്ചത്. പറഞ്ഞിട്ടെന്ത് കാര്യം; മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ട്വിറ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഹിറ്റായത് മറ്റൊരു താരമാണ്. ആരാണെന്നല്ലേ? സാക്ഷാൽ ഷാർദുൽ താക്കൂർ!

ടീം ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷകനായി മാറിയ ‘ലോർഡ് ഷാർദുൽ’ എന്ന പേരിലാണ് താരം ട്വിറ്ററിൽ ട്രെൻഡിങ്ങായത്. പ്രധാന ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെല്ലാം 40 ഓവറിനുള്ളിൽ പുറത്തായതോടെ 300 കടക്കുമോയെന്ന് സംശയിച്ച ഇന്ത്യയെ, മൂന്ന് തകർപ്പൻ സിക്സറുകൾ സഹിതം 21 പന്തിൽ നേടിയ 30 റൺസുമായി ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലേക്ക് നയിച്ചതോടെയാണ് താരം ആരാധകർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായത്.

ഒരു വശത്ത് ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യ ബൗണ്ടറികൾ കണ്ടെത്താൻ വിഷമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് തകർപ്പൻ സിക്സറുകളുമായി താക്കൂർ ഇന്ത്യയെ മുന്നോട്ടു നയിച്ചത്. മാർക്ക് വുഡ്, റീസ് ടോപ്‍ലി, ബെൻ സ്റ്റോക്സ് എന്നീ ഇംഗ്ലിഷ് അതികായർക്കെതിരെയായിരുന്നു താക്കൂറിന്റെ സിക്സറുകൾ. ഇതിനിടെ തന്റെ പന്ത് ഗാലറിയിലെത്തിച്ചതിനു പിന്നാലെ താക്കൂറിന്റെ ബാറ്റ് ബെൻ സ്റ്റോക്സ് പരിശോധിക്കുന്ന ദൃശ്യവും ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തു. 46–ാം ഓവറിൽ താക്കൂർ പുറത്തായതോടെ, ആ വിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെ വെറും എട്ടു റൺസിനിടെ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാക്കി ഇന്ത്യ 329 റൺസിൽ ഒതുങ്ങുകയും ചെയ്തു.

ഈ പരമ്പരയിൽ മിക്ക മത്സരങ്ങളിലും നിര്ഞണായക സമയത്ത് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ത്രൂ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് ഷാർദുൽ. ആ വിക്കറ്റുകൾ ഇന്ത്യയുടെ ട്വന്റി20, ഏകദിന വിജയങ്ങളിൽ നിർണായകമാകുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം, ബാറ്റുകൊണ്ട് താക്കൂർ ടീമിനെ രക്ഷിക്കുന്നതും ആരാധകരെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതും ഇതാദ്യമല്ല. ഇന്ത്യയുടെ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിലാണ് ഇതിനു മുൻപ് താക്കൂർ ബാറ്റുകൊണ്ട് വിസ്മയിപ്പിച്ചത്. പര്യടനത്തിലെ നാലാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഗാബയിൽ വാഷിങ്ടൻ സുന്ദറിനൊപ്പം സെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട് തീർത്താണ് താരം ഇന്ത്യയെ താങ്ങിയത്.

ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഒരുവേള ആറിന് 186 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ തകർന്ന ഇന്ത്യയെ, ഏഴാം വിക്കറ്റിൽ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടു തീർത്താണ് വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ – ഷാർദുൽ താക്കൂർ സഖ്യം രക്ഷിച്ചത്. മത്സരത്തിലാകെ 217 പന്തിൽനിന്ന് 123 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ താക്കൂർ – സുന്ദർ സഖ്യം ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിലും നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. ഇരുവരും ടെസ്റ്റിലെ കന്നി അർധസെഞ്ചുറിയും നേടി. സുന്ദർ 144 പന്തിൽ ഏഴു ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതം 62 റൺസെടുത്തപ്പോൾ, താക്കൂർ 115 പന്തിൽ ഒൻപത് ഫോറും രണ്ടു സിക്സും സഹിതം 67 റൺസെടുത്തു.



