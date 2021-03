ടീമുകൾക്ക് ചോപ്രയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്: വിധിച്ചത് നിതിൻ മേനോനെങ്കിൽ ‘ഡു നോട്ട് റിവ്യൂ’!

പുണെ ∙ ‘നിതിൻ മേനോൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ റിവ്യൂവിനു പോകരുത്’– ഇന്ത്യ–ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയ്ക്കു ശേഷം മുൻ താരം ആകാശ് ചോപ്രയുടെ ട്വീറ്റ്. പരമ്പരയിൽ അംപയറിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ പരാതികളുണ്ടായെങ്കിലും ആർക്കും എതിരഭിപ്രായമില്ലാത്തത് ഒരാളുടെ വിധികളിൽ മാത്രം– രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ (ഐസിസി) എലീറ്റ് പാനലിൽ അംഗമായ അംപയർ നിതിൻ മേനോനാണ് പരാതികൾക്കിട നൽകാത്ത ആ അംപയർ. ആകാശ് ചോപ്രയ്ക്ക് പുറമെ ഇന്ത്യൻ താരം ദിനേഷ് കാർത്തിക്, ഓസീസിന്റെ മുൻ വനിതാ താരം ലിസ സ്തലേക്കർ എന്നിവരും നിതിൻ മേനോന്റെ കൃത്യതയെ അഭിനന്ദിച്ച് രംഗത്തെത്തി. ഈ വർഷത്തെ മികച്ച അംപയറിനുള്ള പുരസ്കാരം നിതിൻ മേനോന് ലഭിക്കുമെന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും കാർത്തിക് പ്രകടിപ്പിച്ചു.

പരമ്പരയിലുടനീളം തെറ്റാത്ത തീരുമാനങ്ങളുമായാണ് നിതിൻ മേനോൻ കളം നിറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം ചോദ്യം ചെയ്ത് റിവ്യൂവിനു പോയ ക്യാപ്റ്റൻമാർക്കാവട്ടെ നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യ–ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ നാലു മത്സരങ്ങളിലും ട്വന്റി20, ഏകദിന പരമ്പരകളിലെ എട്ടിൽ ആറു മത്സരങ്ങളിലുമാണ് നിതിൻ മേനോൻ അംപയറിങ് പാനലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത്രയും മത്സരങ്ങളിലായി അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ട 40 തീരുമാനങ്ങളിലാണ് ക്യാപ്റ്റൻമാർ ഡിആർഎസ് ആവശ്യപ്പെട്ടതു വഴി ഉൾപ്പെടെ തേഡ് അംപയറിന് ഇടപെടേണ്ടി വന്നത്. അതിൽ മേനോന് തിരുത്തൽ വരുത്തേണ്ടി വന്നത് വെറും അഞ്ച് തീരുമാനങ്ങളിൽ മാത്രം!

ബാക്കിയുള്ളവയിൽ 23 തീരുമാനങ്ങളിൽ നിതിൻ മേനോന്റെ വിധികൾ കിറുകൃത്യമായിരുന്നു. 12 വിധികൾ അംപയേഴ്സ് കോളിന്റെ അനുകൂല്യത്തിലും തിരുത്തപ്പെടാതെ നിന്നു. എപ്പോഴും തർക്കവിഷയമാകാറുള്ള എൽബിഡബ്ല്യു തീരുമാനങ്ങളിൽ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ 35 തീരുമാനങ്ങൾ തേഡ് അംപയർ പുനഃപരിശോധിച്ചു. തിരുത്തേണ്ടി വന്നത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം!

പരമ്പര മുന്നോട്ടു പോകുന്തോറും നിതിൻ മേനോന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ടീമുകൾ മടിക്കുന്നത് വ്യക്തമായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലിയും ഇംഗ്ലണ്ട് നായകൻമാരായ ജോ റൂട്ട്, ഒയിൻ‌ മോർഗൻ, ജോസ് ബട്‌ലർ എന്നിവരും നിതിൻ മേനോന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ സഹതാരങ്ങളുമായി നീണ്ട ചർച്ചകൾ നടത്തി.

ഞായറാഴ്ച നടന്ന നിർണായകമായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിലും മേനോന്റെ തീരുമാനങ്ങളുടെ കൃത്യത തെളിഞ്ഞുകണ്ടു. ഇംഗ്ലണ്ട് താരം ഡേവിഡ് മലനെതിരെ ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യ എറിഞ്ഞ 19–ാം ഓവറിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ ഔട്ടിനായുള്ള അപ്പീൽ മേനോൻ തള്ളിയിരുന്നു. കോലി ഈ തീരുമാനം റിവ്യൂ ചെയ്തെങ്കിലും റീപ്ലേയിൽ പന്ത് സ്റ്റംപിൽ തൊടുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി. ഇന്ത്യയ്ക്ക് റിവ്യൂ നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ഭുവനേശ്വർ കുമാറിന്റെ 39–ാം ഓവറിൽ മേനോന്റെ തീരുമാനം ചോദ്യം ചെയ്ത് വീണ്ടും റിവ്യൂ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അതും ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടമായി.

മുപ്പത്തിയേഴുകാരനായ നിതിൻ മേനോൻ എലീറ്റ് പാനലിലെത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അംപയറാണ്. അച്ഛനും അമ്മയും മലയാളികളാണെങ്കിലും ഇൻഡോറിലാണ് നിതിൻ മേനോൻ ജനിച്ചു വളർന്നത്.

English Summary: Hope Nitin Menon gets the best umpire award for 2021: Dinesh Karthik