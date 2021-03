ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായ ക്രിക്കറ്റ് താരം ദിൻഡ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു; ഇനി ‘വൈ’ കാറ്റഗറി സുരക്ഷ

കൊൽക്കത്ത∙ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായ ജനവിധി തേടുന്ന ക്രിക്കറ്റ് താരം അശോക് ദിൻഡയ്ക്ക് ‘വൈ’ കാറ്റഗറി സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. മൊയ്ന മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് മത്സരിക്കുന്ന താരത്തിനുനേരെ ആക്രമണമുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ദിൻഡയെ ഒരുകൂട്ടം ആളുകൾ ആക്രമിച്ചത്.

ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് നടക്കുന്ന രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി റോഡ് ഷോ നടത്തി തിരിച്ചുവരുമ്പോഴാണ് താരം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. സംഭവം വിവാദമായതോടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൽനിന്ന് റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരുന്നു.

റോഡ് ഷോയ്ക്ക് ശേഷം താരം മടങ്ങുമ്പോൾ ഒരുകൂട്ടം ആളുകൾ വാഹനം തടഞ്ഞുനിർത്തിയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ദിൻഡയുടെ വാഹനത്തിന് കേടുപാടു വരുത്തിയ അക്രമികൾ, കല്ലേറും നടത്തി. ആക്രമണത്തിൽ താരത്തിന്റെ തോളിനു പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രാദേശിക നേതാവ് ഷാജഹാൻ അലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗുണ്ടാ സംഘമാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് താരത്തിന്റെ മാനേജർ ആരോപിച്ചു.

രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി 13 ഏകദിനങ്ങളും ഒൻപത് ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് മുപ്പത്തേഴുകാരനായ ദിൻഡ. ഏകദിത്തിൽ 12 വിക്കറ്റും ട്വന്റി20യിൽ 17 വിക്കറ്റുമാണ് സമ്പാദ്യം.

