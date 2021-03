വിജയലക്ഷ്യമറിയാതെ ബംഗ്ലാ താരങ്ങളുടെ ബാറ്റിങ്: കടുത്ത നിരാശയെന്ന് പരിശീലകൻ

നേപ്പിയർ∙ മഴ നിമിത്തം പല തവണ തടസ്സപ്പെട്ട ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി20 മത്സരത്തിൽ ഡക്ക്‌വർത്ത് ലൂയിസ് നിയമം ഉപയോഗിച്ച രീതിയിൽ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി ബംഗ്ലദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ പരിശീലകൻ റസ്സൽ ഡോമിംഗോ. കളിക്കാർ വിജയലക്ഷ്യമറിയാതെ ബാറ്റു ചെയ്ത ഒരു മത്സരം കാണുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടാണെന്ന് ഡോമിംഗോ വ്യക്തമാക്കി. പുനർനിർണയിച്ച വിജയലക്ഷ്യം എത്രയെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതുവരെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് ആരംഭിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്നും ഡോമിംഗോ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘വിജയലക്ഷ്യം എത്രയെന്ന് അറിയാതെ താരങ്ങൾ കളത്തിലിറങ്ങിയ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ്. ഡക്ക്‌വർത്ത് ലൂയിസ് നിയമപ്രകാരം വിജയലക്ഷ്യം എത്രയാണെന്ന് രണ്ടാമതു ബാറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ബംഗ്ലദേശ് ടീമിന് അറിയുമായിരുന്നില്ല. അഞ്ച് ഓവർ കഴിയുമ്പോഴും ആറ് ഓവർ കഴിയുമ്പോഴും വിജയത്തിലേക്ക് എത്ര റൺസ് വേണമെന്ന കാര്യത്തിലും ആർക്കും വ്യക്തതയുണ്ടായിരുന്നില്ല’ – ഡോമിംഗോ പറഞ്ഞു. മഴ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതോടെ വിജയലക്ഷ്യം പുനർനിർണയിക്കുന്നതിൽ കടുത്ത ആശയക്കുഴപ്പം ഉടലെടുത്ത മത്സരത്തിൽ ന്യൂസീലൻഡ് 28 റൺസിന് ജയിച്ചിരുന്നു.

‘ഡക്ക്‌വർത്ത് ലൂയിസ് നിയമപ്രകാരം വിജയലക്ഷ്യം പുനർനിർണയിക്കുന്നതു വരെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് ആരംഭിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. മഴ നിമിത്തം വീണ്ടും വീണ്ടും മത്സരം തടസ്സപ്പെട്ടാൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ജയിക്കാൻ എത്ര റണ്‍സ് വേണമെന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും വ്യക്തത വേണമായിരുന്നു. എന്തായാലും സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ നല്ലതായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല’ – ഡോമിംഗോ പറഞ്ഞു.

‘ബംഗ്ലദേശ് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മാച്ച് ഒഫീഷ്യൽസും പുനർനിർണയിച്ച വിജയലക്ഷ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾക്കു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ചാലും രണ്ടു പന്ത് എറിയുമ്പോഴേയ്ക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങളെ കളത്തിലിറക്കിയത്. പക്ഷേ, പറഞ്ഞു സമയത്തും ഞങ്ങൾക്ക് വിജയലക്ഷ്യം എത്രയെന്നതു സംബന്ധിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല. കാത്തിരിപ്പ് നീണ്ടുപോയി. ഞങ്ങൾക്കതിൽ കടുത്ത നിരാശ തോന്നി. അവർ കണക്കുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം തന്നെ അവർക്ക് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത് വീണ്ടും വൈകിക്കാനും കഴിയുമായിരുന്നില്ല. എന്തായാലം സംഭവിച്ചതെല്ലാം തീർത്തും നിരാശപ്പെടുത്തി’ – ഡോമിംഗോ പറഞ്ഞു.

∙ കളത്തിൽ സംഭവിച്ചത്...

ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ആതിഥേയരായ ന്യൂസീലൻഡ്, 17.5 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 173 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ നിൽക്കെ മഴമൂലം അംപയർമാർ മത്സരം നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ഓവറുകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കി ബംഗ്ലദേശ് മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങി. ഡക്ക്‌വർത്ത് ലൂയിസ് നിയമപ്രകാരം വിജയലക്ഷ്യം എത്രയെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു മുൻപേയാണ് ബംഗ്ലദേശ് മറുപടി ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ചത്. 16 ഓവറിൽ 148 റൺസാണ് വിജയലക്ഷ്യമെന്ന് ആദ്യം അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് അവരുടെ വിശദീകരണം.

ന്യൂസീലൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ ടിം സൗത്തി ആദ്യ ഓവർ പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് മാച്ച് റഫറി ഔദ്യോഗികമായി വിജയലക്ഷ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും ഹാമിഷ് ബെന്നറ്റ് രണ്ടാം ഓവർ ബോൾ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ആശയക്കുഴപ്പം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അംപയർമാർ രണ്ടാം ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്തിനുശേഷം മത്സരം നിർത്തിവച്ചു. തുടർന്ന് മാച്ച് റഫറിയായ ജെഫ് ക്രോയും ഫോർട്ട് അംപയർ ഷോൺ ഹെയ്ഗും ചർച്ച നടത്തി ഡക്ക്‌വർത്ത് ലൂയിസ് നിയമപ്രകാരം വിജയലക്ഷ്യം 170 റൺസാണെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. ഇതിനു ശേഷമാണ് മത്സരം പുനരാരംഭിച്ചത്.

എന്നാൽ, ഈ വിജയലക്ഷ്യവും കൃത്യമായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് 13–ാം ഓവറിലാണ് യഥാർഥ വിജയലക്ഷ്യം 170 റൺസല്ല, 171 റൺസാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. 13 ഓവർ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ മൂന്നു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 118 റൺസ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ബംഗ്ലദേശ്. സൗമ്യ സർക്കാർ അർധസെഞ്ചുറിയുമായി തിളങ്ങിയെങ്കിലും ഒടുവിൽ ബംഗ്ലദേശിന് നേടാനായത് 142 റൺസ് മാത്രം.

