സഞ്ജുവിന്റേത് നല്ല ക്രിക്കറ്റ് ബ്രെയ്ൻ: ക്യാപ്റ്റനെ പുകഴ്ത്തി ‘കോടിപതി’ മോറിസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ നിയുക്ത ക്യാപ്റ്റൻ മലയാളി താരം സ‍ഞ്ജു സാംസണിനെ പുകഴ്ത്തി താരലേലത്തിൽ കോടികൾ വാരിയെറിഞ്ഞ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് സ്വന്തമാക്കിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം ക്രിസ് മോറിസ്. മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് ബ്രെയ്നുള്ള നല്ലൊരു ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ് സഞ്ജുവെന്ന് മോറിസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സഞ്ജു സാംസൺ നയിക്കുന്ന രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്, ഇത്തവണ 16.25 കോടി രൂപയുടെ റെക്കോർഡ് തുകയ്ക്ക് ടീമിലെത്തിയ താരമാണ് മോറിസ്.

‘സഞ്ജുവുമായി നല്ലൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ച ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാണ്. രാജസ്ഥാനിലും ഡൽഹിയിലും ഞാൻ സഞ്ജുവിനൊപ്പം ബാറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു യുവ ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിലല്ല ഞാൻ സഞ്ജുവിനെ കാണുന്നത്. മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് ബ്രെയ്നുള്ള, വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കളിയെ സമീപിക്കുന്ന താരമെന്ന നിലയിലാണ്’ – മോറിസ് പറഞ്ഞു.

‘വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെയും ഫീൽഡറുടെയും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗ്രൗണ്ടിനെ വ്യത്യസ്തമായ ആംഗിളുകളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ശൈലിയിലും കാണാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് കളിയുടെ കാര്യത്തിൽ ചില വ്യക്തമായ ഐഡിയകൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുമെന്ന് തീർച്ച. തന്ത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലായാലും രസകരമായ ആശയങ്ങൾ സഞ്ജുവിന്റെ പക്കലുണ്ടാകും’ – മോറിസ് പറഞ്ഞു.

ക്രിക്കറ്റിനെ ഏറ്റവും ഗൗരവത്തോടെ സമീപിക്കുന്ന താരമാണ് സഞ്ജുവെന്നും മോറിസ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. സഞ്ജുവിന് കീഴിൽ കളിക്കാൻ താൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും മോറിസ് പറഞ്ഞു.

‘ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം സഞ്ജുവിന് 100 ശതമാനം പിന്തുണ ഞാൻ ഉറപ്പാക്കും. ഇത്തവണ ഏറ്റവും മികച്ച ടൂർണമെന്റായിരിക്കും നടക്കുകയെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല’ – മോറിസ് പറഞ്ഞു.

