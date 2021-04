ചെന്നൈ∙ ഓസ്ട്രേലിയൻ പേസർ ജോഷ് ഹെയ്‌സൽവുഡ് ഇത്തവണ ഐപിഎൽ കളിക്കില്ലെന്ന വാർത്തയാണ് വ്യാഴാഴ്ച ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ക്യാംപിൽനിന്നു പുറത്തുവന്നത്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് ഐപിഎൽനിന്ന് പിന്മാറുന്നതെന്ന് താരം അറിയിച്ചു. ‘ക്വാറന്റീനിലും സുരക്ഷാ ബബിളിലുമൊക്കെയായി 10 മാസം പിന്നിട്ടു. അതിനാൽ ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിശ്രമിക്കാനും അടുത്ത രണ്ട് മാസം വീട്ടിലും ഓസ്‌ട്രേലിയയിലും കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാനും ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു.’ – ഹെയ്‌സൽവുഡ് പറഞ്ഞു.

വരുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനും ആഷസ് പരമ്പരയ്ക്കുമായി മാനസികമായും കായികമായും തയാറെടുക്കണമെന്നും ഹെയ്‌സൽവുഡ് വ്യക്തമാക്കി. 2020 സീസണിൽ 2 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഹെയ്‌സൽവുഡിനെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് സ്വന്തമാക്കിയത്. യുഎഇയിൽവച്ചു നടന്ന ടൂർണമെന്റിൽ മൂന്നു മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് താരം കളിച്ചത്.

എന്നാൽ ജോഷ് ഹെയ്‌സൽവുഡ് ഐപിഎല്ലിൽനിന്നു പിൻവാങ്ങിയത് മറ്റൊരു ചെന്നൈ താരമായ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ ചേതേശ്വർ പൂജാര കാരണമെന്നാണ് ട്വിറ്ററിലെയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെയും കണ്ടെത്തൽ. ഇതുസംബന്ധിച്ച് നിരവധി ട്രോളുകളും മീമുകളും സൈബർ ലോകത്ത് നിറയുകയും ചെയ്തു.

ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനിടെയാണ് പൂജാരയും ഹെയ്സൽവുഡും അവസാനമായി ‘ഏറ്റുമുട്ടിയത്’. നാല് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ മൂന്നു അർധസെഞ്ചുറികൾ ഉൾപ്പെടെ 275 റൺസാണ് പൂജായ നേടിയത്. ടെസ്റ്റിൽ പ്രതിരോധ ബാറ്റിങ്ങിന്റെ ആശാനായ പൂജാരയെ ചെന്നൈയുടെ പരിശീലന നെറ്റ്സിൽ വീണ്ടും നേരിടാനുള്ള ‘ക്ഷമ’ ഹെയ്സൽവുഡിന് ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് താരം ഐപിഎല്ലിൽനിന്ന് പിന്മാറിയതെന്നാണ് ട്രോളന്മാരുടെ കണ്ടെത്തൽ.

എന്നാൽ, 50 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ടീം സ്വന്തമാക്കിയ പൂജാര ‘ടെസ്റ്റ് മോഡി’ൽനിന്ന് ‘ട്വന്റി20 മോഡി’ലേക്കു ഗീയർ മാറ്റിയതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സൂപ്പർഹിറ്റായിരുന്നു. ഐപിഎലിനുള്ള പരിശീലനത്തിനിടെ നെറ്റ്സിൽ ‘സിക്സർ മഴ’ പെയ്തതിന്റെ വി‍ഡിയോയാണ് വൈറലായത്. സൂപ്പർ കിങ്സ് പേസ് നിരയിലെ പ്രമുഖനായ ദീപക് ചാഹർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പൂജാര സിക്സർ പറത്തുന്നതു വിഡിയോയിൽ കാണാം. സ്പിന്നർ കരൺ ശർമയും ‘അടി വാങ്ങി’.

കരിയറിൽ ഇതുവരെ 64 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള പൂജാര പക്ഷേ, രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ചിട്ടില്ല. 64 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിലെ 56 ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്നായി 109.35 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 1356 റൺസാണു സമ്പാദ്യം. 2019ലെ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ റെയിൽവേസിനെതിരെ സെഞ്ചുറിയും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Cyber World feel Josh Hazlewood backed out of IPL 2021 because of Cheteshwar Pujara