ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഏതു ലെങ്തിൽ ബോൾ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായില്ല: വിശദീകരിച്ച് കുൽദീപ്

ചെന്നൈ∙ കരിയറിൽ ഓർത്തുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ചില മാസങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർ കുൽദീപ് യാദവ് കടന്നുപോയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം യുഎഇയിൽ നടന്ന ഐപിഎല്ലിൽ ആകെ 5 മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനായി കുൽദീപ് കളിച്ചത്. വീഴ്ത്തിയതാകട്ടെ ഒരു വിക്കറ്റും.

ഐപിഎല്ലിനുശേഷമുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിലും നാട്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പരകളിലും ടീമിൽ ഇടം ലഭിച്ചെങ്കിലും മിക്ക മത്സരങ്ങളിലും പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാനായില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അഞ്ച് ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിലും പുറത്തിരുന്നശേഷം ആദ്യ 2 ഏകദിനങ്ങളിലാണ് കുൽദീപിന് കളത്തിലിറങ്ങാൻ അവസരം ലഭിച്ചത്.

എന്നാൽ തീർത്തും നിരാശാജനകമായ പ്രകടനമാണ് താരം പുറത്തെടുത്തത്. രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽനിന്നുമായി 152 റൺസാണ് കുൽദീപ് വഴങ്ങിയത്. വിക്കറ്റൊന്നും വീഴ്ത്താനുമായില്ല. രണ്ടാം ഏകദിനത്തിലെ ഒരു ഓവറിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റ്സ്മാൻ ബെൻ സ്റ്റോക്സിന്റെ ബാറ്റിന്റെ ചൂട് ശരിക്കുമറിഞ്ഞ കുൽദീപ്, തുടരെ മൂന്നു സിക്സറുകൾ ഉൾപ്പെടെ 20 റൺസാണ് വഴങ്ങിയത്. ഒരു സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ കുന്തമുനയായിരുന്ന ചൈനാമെൻ ബോളർക്കാർക്കാണ് ഈ ദുർവിധി.

ഏറെ നാളുകൾക്കുശേഷം ടീമിൽ കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടും തിളങ്ങാനാകാതെ പോയതിന്റെ കാരണം കുൽദീപ് യാദവ് ഒരു മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ‘സ്ഥിരമായി കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബോൾ ചെയ്യേണ്ട ലെങ്ത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ധാരണ ലഭിക്കും. ഒപ്പം ഏത് െലങ്തിൽ പന്തെറിയണമെന്ന് വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയാനും കഴിയും. എന്നാൽ മത്സരങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ ഇടവേളകൾ വരുമ്പോൾ ലെങ്തിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കും.’ – കുൽദീപ് യാദവ് പറഞ്ഞു.

ഒരുപാട് നാളുകൾക്കുശേഷം കളിക്കുന്നതിനാൽ ആദ്യ ഏകദിനം വളരെ നിർണായകമായിരുന്നു. ആ മത്സരത്തിൽ താളം കണ്ടെത്താനായില്ല. എങ്കിലും ആദ്യ ഓവറിൽ 13 റൺസ് വഴങ്ങിയ ശേഷം മികച്ച തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി. രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പന്തെറിഞ്ഞത്. എന്നാൽ പിച്ച് ഒരുതരത്തിലും സ്പിൻ ബോളിങ്ങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായിരുന്നില്ല. ഫ്ലാറ്റ് പിച്ചുകളിൽ ലെങ്ത് നിർണായകമാണ്. ഏകദിനത്തിൽ സ്പിന്നർമാർക്ക് ബോളിങ് ദുഷ്കരമാണെന്നും കുൽദീപ് പറഞ്ഞു.

ഒരുപാട് ചർച്ചകളിൽ കാര്യമില്ലെന്നും നിരന്തരം കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും കുൽദീപ് വ്യക്തമാക്കി. അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ തയാറായിരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ സ്ഥാനം ലഭിക്കാത്തപ്പോൾ അതിന്റെ കാരണം ടീം മാനേജ്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മികച്ച പിന്തുണയാണ് അവർ നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആശങ്കകൾ ഇല്ലെന്നും കുൽദീപ് പറയുന്നു.

