ദുബായ് ∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ റാങ്കിങ്ങിൽ ഏകദിന ബാറ്റ്സ്മാൻമാരിൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. ഇന്ത്യൻ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ 3–ാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.

English Summary: Virat Kohli ramks first in one day international