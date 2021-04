‘അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് നോട്ടൗട്ട്’; ഫാഖറിന്റെ റണ്ണൗട്ടിൽ വിവാദം പുകയുന്നു– വിഡിയോ

ജൊഹാനസ്ബർഗ്∙ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന മത്സരത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ഓപ്പണർ ഫഖാർ സമന്റെ റണ്ണൗട്ടിൽ വിവാദം തുടരുന്നു. ഞായറാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ‌ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ 341 റൺസ് പിന്തുടർന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ,‌ 17 റൺസിനാണ് തോറ്റത്. 193 റൺസെടുത്ത ഫഖാർ സമന്റെ പോരാട്ടമാണ് പാക്കിസ്ഥാനെ വിജയത്തിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ വരെ എത്തിച്ചത്.

പാക്കിസ്ഥാൻ ഇന്നിങ്സിന്റെ അവസാന ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിലാണ് ഫഖാർ സമൻ തികച്ചും നിർഭാഗ്യകരമായി റണ്ണൗട്ടായത്. അവസാന ഓവറിൽ 30 റൺസായിരുന്നു പാക്കിസ്ഥാന് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത്. വെറും 8 റൺസ് കൂടി നേടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഏകദിനത്തിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇരട്ടസെ‍ഞ്ചുറി നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്ന റെക്കോർഡ് ഫഖർ സമന് സ്വന്തമാക്കാമായിരുന്നു. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യം റണ്ണൗട്ടിന്റെ രൂപത്തിൽ എത്തുകയായിരുന്നു.

ലുങ്കി എൻഗിഡി എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിൽ രണ്ടാം റണ്ണിനായി ഓടുന്നതിനിടെയാണ് ലോങ് ഓഫിൽനിന്നുള്ള ഐഡൻ മാർക്രത്തിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ത്രോയിൽ ഫാഖർ പുറത്തായത്. എന്നാൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ക്വിന്റൻ ഡികോക്കിന്റെ ‘വ്യാജ’ ഫീൽഡിങ്ങാണ് വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയത്. മാർക്രത്തിന്റെ ത്രോ നോൺ സ്ട്രൈക്കർ എൻഡിലേക്ക് വരുന്നെന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഡികോക്കിന്റെ പ്രതികരണം. ഇതു വിശ്വസിച്ച് ഫാഖർ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നതിനിടെയാണ് പന്ത് സ്ട്രേക്കേഴ്സ് എൻഡിലെ സ്റ്റംപിൽ പതിച്ചത്.

ഡികോക്കിന്റെ പ്രവർത്തിയെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ‘സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ് ക്രിക്കറ്റ്’ സംവാദം ചൂടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് പ്രമുഖ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബായ മേരിലബോൺ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് (എംസിസി) ആണ്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഫീൽഡ് അംപയറുമാരുടെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുമെന്ന് എംസിസി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഇതു പ്രതിപാദിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും അവർ പങ്കുവച്ചു.

‘നിയമം വ്യക്തമാണ്, ബാറ്റ്സ്മാനെ ‘ചതി’ക്കാനുള്ള ശ്രമം കുറ്റകരമാണ്. അത്തരമൊരു ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അംപയർമാരാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ഇത് നോട്ടൗട്ട് ആണ്, 5 പെനൽറ്റി റൺസ് + അവർ ഓടിയെടുത്ത 2 റൺസ്, കൂടാതെ അടുത്ത പന്ത് ആരാണ് നേരിടേണ്ടതെന്ന് ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ തിരഞ്ഞെടുക്കും തുടങ്ങിയ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കും.’ – എംസിസി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

എന്നാൽ കുറ്റം സ്വയം ‘ഏറ്റെടുത്ത്’ ഫഖർ സമാനും രംഗത്തെത്തി. ‘തെറ്റ് പൂർണമായും എന്റേതാണ്. മറുവശത്ത് ഹാരിസ് റൗഫിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു ഞാൻ. അദ്ദേഹം ക്രീസിൽനിന്ന് അൽപ്പം വൈകിയാണ് ഓട്ടം തുടങ്ങിയത് അതിനാൽ അദ്ദേഹം കുഴപ്പത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ കരുതി. ബാക്കികാര്യങ്ങൾ അംപയറാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ക്വിന്റന്റെ തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല.’ – ഫാഖർ സമൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: 'If so, then it's Not out': MCC explains law after Zaman's controversial run-out