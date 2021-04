ചെന്നൈ∙ യുഎഇയിൽ നടന്ന 2020 ഐപിഎൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെല്ലിന് വളരെ മോശം സീസണായിരുന്നു. 11 ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് 108 റൺസ് മാത്രമാണ് യുഎഇയിൽ മാക്സ്‍വെൽ നേടിയത്. വമ്പനടികളുമായി കളം നിറയുന്ന മാക്സ്‍വെല്ലിന് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഒരു സിക്സ് പോലും നേടാന്‍ സാധിച്ചില്ലെന്നതാണു മറ്റൊരു വസ്തുത. എന്നാൽ റോ‍യൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനൊപ്പം പുതിയ സീസണിൽ മാക്സ്‍വെല്ലിനു മികച്ച തുടക്കമാണു ലഭിച്ചത്.



മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 28 പന്തുകളിൽനിന്ന് 39 റൺസാണ് മാക്സ്‍വെൽ നേടിയത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ താരം രണ്ട് സിക്സുകളും പറത്തിവിട്ടു. കഴിഞ്ഞ വർ‌ഷം ഒരു സിക്സ് പോലും അടിക്കാത്ത കാര്യം ബാംഗ്ലൂർ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയെ ഓര്‍മിപ്പിച്ചതായും മാക്സ്‍വെൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം മാറിയിരിക്കുന്നു. ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ‌ വിരാട് കോലി ഒപ്പമുള്ളത് ജോലി എളുപ്പമാക്കുന്നതായും മാക്സ്‍വെൽ പറഞ്ഞു.



ബാംഗ്ലൂരിനായി അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഹർഷൽ പട്ടേലിനോടൊപ്പം നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കിടെയാണ് മാക്സ്‍വെൽ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ബാംഗ്ലൂരിനായി അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയാണ് ഹർഷൽ പട്ടേല്‍ തുടക്കം ഗംഭീരമാക്കിയത്. ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ യോർക്കർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണു താൻ സ്ലോ ബോളുകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ഹര്‍ഷൽ പട്ടേൽ പ്രതികരിച്ചു.



English Summary: I did not hit a single six last year, it is a bit of monkey off the back : Glenn Maxwell