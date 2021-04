രാജസ്ഥാനെ നയിച്ച് ഇന്ന് ‘അരങ്ങേറ്റം’; ഓൾ ദ് ബെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു!

തിരുവനന്തപുരം ∙ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കന്നിവോട്ട് ചെയ്യും മുൻപേ ഐപിഎലിൽ കന്നിമത്സരം കളിച്ചു തുടങ്ങിയതാണു സഞ്ജു സാംസൺ. 18 വയസ്സും 154 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോൾ, 2013 ഏപ്രിൽ 15ന് പഞ്ചാബിനെതിരെയായിരുന്നു രാജസ്ഥാൻ ജഴ്സിയിൽ സഞ്ജുവിന്റെ അരങ്ങേറ്റം. 9 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം അതേ പഞ്ചാബിനെതിരെ ഇന്നു സഞ്ജു ക്യാപ്റ്റനായും അരങ്ങേറുന്നു.

അരങ്ങേറ്റത്തിനു ശേഷം കഴി‍ഞ്ഞ 7 സീസണുകളിലും രാജസ്ഥാന്റെ ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുള്ള കളിക്കാരനായിരുന്നു സഞ്ജു. 2016ൽ ഡൽഹിയിലേക്ക് കൂടുമാറിയെങ്കിലും പിറ്റേവർഷം തന്നെ സഞ്ജു രാജസ്ഥാനിൽ തിരിച്ചെത്തി. ബാറ്റ്സ്മാൻ, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ, ഫീൽഡർ തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലകളിലും റോയൽസിന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തൻ. മുംബൈ ഉൾപ്പെടെ മറ്റു പല ടീമുകളും വല വിരിച്ചപ്പോഴും സഞ്ജുവിനെ അവർ വിട്ടില്ല, സഞ്ജു പോകാൻ താൽപര്യപ്പെട്ടതുമില്ല. സഞ്ജുവിന്റെ നേതൃമികവിലുള്ള വിശ്വാസം കൂടിയാണ് രാജസ്ഥാന്റെ തീരുമാനത്തിൽ തെളിയുന്നത്.

∙ സഞ്ജു ഒരുങ്ങിത്തന്നെ

ഐപിഎലിനു മുൻപ് കഠിനമായ പരിശീലനമാണ് ഇത്തവണയും സഞ്ജു നടത്തിയത്. പരിശീലകൻ ജയകുമാറും മുൻ കേരള താരം റൈഫി വിൻസെന്റ് ഗോമസുമായിരുന്നു വഴികാട്ടികൾ. തുമ്പ കെസിഎ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും മണിക്കൂറുകളാണു പരിശീലനം നടത്തിയത്. ഫിറ്റ്നസ് വർധിപ്പിക്കാൻ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിലെ പരിശീലകൻ രാജാമണിയും തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയിരുന്നു. സഞ്ജുവിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിനും പക്വതയ്ക്കുമൊക്കം ശാന്തസ്വഭാവവും വർധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റൈഫിയുടെ നിരീക്ഷണം. കളിക്കാരെ ഭരിക്കാതെ അവർക്കൊപ്പം നിന്ന് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് സഞ്ജുവിന്റേതെന്നും റൈഫി പറയുന്നു.

∙ ഈസിയല്ല, ക്യാപ്റ്റൻസി

ലോകക്രിക്കറ്റിലെ മഹാരഥന്മാർക്കൊപ്പമാണ് സഞ്ജുവിന്റെ നായകമികവ് താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടുക. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പിൻനിരക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് രാജസ്ഥാനെ മുൻനിരയിലെത്തിക്കുകയെന്നതു ഭാരിച്ച ദൗത്യമാണ്. പ്രതിഭകൾ അവസരത്തിനായി വരിനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തണമെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻസിയുടെ ഭാരം ബാറ്റിങ്ങിനെ ബാധിക്കാതെ തകർപ്പൻ പ്രകടനം നടത്തണം. പ്രതിഭയുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരതയില്ലെന്ന വിലയിരുത്തൽ തിരുത്തേണ്ടതും സഞ്ജുവിന്റെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

പൃഥ്വിരാജിനും ടൊവീനോയ്ക്കും സഞ്ജു സമ്മാനിച്ച ജഴ്സികൾ.

∙ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം വലിയ ബഹുമതിയായാണു കാണുന്നത്. ഹൃദയത്തിലിടമുള്ള ടീമാണിത്. ദീർഘകാലം ടീമിനായി കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതിഹാസതുല്യരായ ക്യാപ്റ്റൻമാർക്കു കീഴിലാണു കളിച്ചു വളർന്നത്. ഇപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ ഏതു വെല്ലുവിളികളും നേരിടാൻ തയാർ.– സഞ്ജു സാംസൺ

∙ സഞ്ജു @ ഐപിഎൽ (വർഷം, റൺസ്)

2013– 206

2014– 339

2015– 204

2016– 291*

2017– 386

2018– 441

2019– 342

2020– 375

(*2016 സീസണിൽ ഡൽഹി ഡെയർഡെവിൾസ്, മറ്റെല്ലാ സീസണുകളിലും രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്)

∙ ആകെ:

ഇന്നിങ്സ്: 103

റൺസ്: 2584

ശരാശരി: 27.78

സെഞ്ചുറി: 2

അർധസെഞ്ചുറി: 13

സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്: 133.74



English Summary: Kerala Cricketer Sanju Samson to Make His Debut As Rajasthan Royals Captain Today