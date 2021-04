ഈ പരസ്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ദ്രാവിഡ് ധോണിയോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്: സേവാഗ്

ന്യൂഡൽഹി∙ കളത്തിലും പുറത്തും ശാന്തതയുടെ പര്യായമായ മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്റെ ‘ചൂടൻ മുഖ’മാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് വൃത്തങ്ങളിലെ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയങ്ങളിലൊന്ന്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ പേയ്മെന്റ് ആപ്പിനു വേണ്ടിയുള്ള പരസ്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ വൻമതിൽ ദ്രാവിഡിനെ ക്ഷുഭിതനായി കണ്ട് ആരാധകർ ‘ഞെട്ടിയത്’. ട്രാഫിക് കുരുക്കിൽപെട്ട് ദേഷ്യത്തിൽ ആക്രോശിക്കുന്ന, തൊട്ടടുത്ത കാറിന്റെ സൈഡ് മിറർ അടിച്ചുടയ്ക്കുന്ന, ഒരു ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ ചിരിക്കുന്ന, ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ‘ക്ഷുഭിത യൗവന’മായാണ് 15 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള പരസ്യത്തിൽ ദ്രാവിഡ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.

പുറത്തിറങ്ങി മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി, ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം ഗോൾകീപ്പർ ഗുർപ്രീത് സിങ് സന്ധു തുടങ്ങിയവർ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ പേരാണ് ദ്രാവിഡിന്റെ ‘പരസ്യ’ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചത്. ‘ദ്രാവിഡ്, താങ്കൾക്ക് ദേഷ്യവും വരുമോ’ എന്ന ചോദ്യം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രെൻഡിങ്ങുമായി.

എന്നാൽ, ശാന്തനെന്ന് എല്ലാവരും കരുതുന്ന ദ്രാവിഡിന് ഒരു ‘കലിപ്പൻ മുഖ’വുമുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം കളിച്ചിരുന്ന മുൻ താരം വീരേന്ദർ സേവാഗ്, ‘ക്രിക്ബസി’ന്റെ ഒരു വിഡിയോയിൽ സഹതാരമായിരുന്ന ആശിഷ് നെഹ്റയോടു സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ദ്രാവിഡിന്റെ ‘ചൂടൻ മുഖം’ സേവാഗ് ഓർത്തെടുത്തത്. സാക്ഷാൽ എം.എസ്. ധോണിയാണ് അന്ന് ദ്രാവിഡിന്റെ കോപത്തിന് ഇരയായത്.

‘രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് ക്ഷുഭിതനാകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഞങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാനിൽ പര്യടനം നടത്തുകയായിരുന്നു. പുതുമുഖമായി ധോണിയും ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മത്സരത്തിനിടെ ഒരു മോശം ഷോട്ട് കളിച്ച് പോയന്റിൽ ക്യാച്ച് സമ്മാനിച്ച് പുറത്തായി. അന്ന് ദ്രാവിഡ് ധോണിയോട് കഠിനമായി ദേഷ്യപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെയാണോ കളിക്കുന്നത്? മത്സരം ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയല്ലേ വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അന്ന് ദ്രാവിഡിന്റെ ഇംഗ്ലിഷ് കേട്ട് ഞാൻ തരിച്ചിരുന്നുപോയി. ആ പറഞ്ഞതിൽ പാതിയും എനിക്ക് മനസ്സിലായതു പോലുമില്ല’ – സേവാഗ് പറഞ്ഞു.

‘പിന്നീട് ധോണി ബാറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ ഷോട്ടുകളൊന്നും കളിക്കുന്നത് കണ്ടില്ല. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തുചെന്ന് എന്തു പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇനിയും ദ്രാവിഡിന്റെ ചീത്തവിളി കേൾക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നായിരുന്നു ധോണിയുടെ മറുപടി. ഞാൻ ശാന്തമായി മത്സരം ഫിനിഷ് ചെയ്ത് മടങ്ങിക്കൊള്ളാം എന്നും ധോണി കൂട്ടിച്ചേർത്തു’ – സേവാഗ് ഓർത്തെടുത്തു.

