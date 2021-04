ഇത്തവണ ഉറപ്പാണോ രാജസ്ഥാൻ? ‘ക്യാപ്റ്റൻ’ സഞ്ജുവിന് ഇന്ന് ആദ്യ പരീക്ഷ

ഐപിഎൽ 14-ാം സീസണിലെ ആവേശക്കാഴ്ചകൾക്കു തുടക്കമാകുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ രണ്ട് ടീമുകളെ നയിക്കുന്ന യുവ ക്യാപ്റ്റന്മാരിലാണ്. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ നയിക്കുന്ന സഞ്ജു സാംസണും ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ നയിക്കുന്ന ഋഷഭ് പന്തുമാണ് ഇത്തവണത്തെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രങ്ങൾ. നായകന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇവർ എങ്ങനെ നിറവേറ്റുമെന്നതാണ് ആരാധകർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. കൂട്ടത്തിൽ ഋഷഭ് പന്ത് ആദ്യ പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചുകയറിയപ്പോൾ, സഞ്ജുവിന്റെ ആദ്യ പരീക്ഷ ഇന്നാണ്. പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ സ‍ഞ്ജുവും കൂട്ടരും ജയിച്ചുകയറുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.

ഋഷഭ് പന്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി വിജയകരമെങ്കിൽ ഭാവിയിലെ ഇന്ത്യൻ നായകനെക്കൂടിയാകും ലഭിക്കുക. എം.എസ്.ധോണിക്കു ശേഷമൊരു വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിക്കാനെത്തുമെങ്കിൽ അത് പന്തായിരിക്കുമെന്നു കരുതുന്നവരേറെ. 23 വയസെന്ന പ്രായമാണ് പന്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യ ഘടകം. പന്തിനേക്കാൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഐപിഎൽ ക്യാപ്റ്റന്മാരായ നാലു കളിക്കാർ മാത്രമാണുള്ളത്. സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, വിരാട് കോലി, സുരേഷ് റെയ്ന, ശ്രേയസ് അയ്യർ എന്നിവരാണത്. ഇതിൽ സുരേഷ് റെയ്ന ധോണിക്കു പകരക്കാരനായി ചില മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമാണു ക്യാപ്റ്റനായത്.

ഐപിഎൽ ടീമുകളുടെ സാധ്യത അവരുടെ ക്യാപ്റ്റന്മാരുടെ പ്രകടനത്തെക്കൂടി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതൊരു വസ്തുതയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ തിളങ്ങിയ കളിക്കാരും ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ യുവതാരങ്ങളും ഒരുപോലെ ഇടപഴകി കളിക്കുന്ന ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളിൽ അവരെ ഒരു ടീമായി കോർത്തിണക്കി ഒത്തൊരുമയോടെ കളിക്കാൻ ക്യാപ്റ്റന്മാർ നിർണായക ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയേ തീരൂ. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആദ്യ സീസണിൽ (2008) രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ ചാംപ്യന്മാരാക്കിയ ക്യാപ്റ്റൻ ഷെയ്ൻ വോൺ മികച്ച മാതൃകയാണ്. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അത്രയൊന്നും അറിയപ്പെടാതിരുന്ന ഒരുപിടി യുവതാരങ്ങൾ അന്ന് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ ചാംപ്യന്മാരാക്കിയ പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഷെയ്ൻ വോൺ മുന്നിട്ടുനിന്നു.

ഇത്തവണ കൊൽക്കത്ത, ഹൈദരാബാദ് ടീമുകൾക്കു മാത്രമാണു വിദേശ കളിക്കാർ ക്യാപ്റ്റന്മാരായുള്ളത്. ബാക്കി ആറുടീമുകളുടേയും ക്യാപ്റ്റന്മാർ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ തന്നെയാണ്. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ സഞ്ജു സാംസന്റെ പ്രകടനം ഇക്കുറി സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തപ്പെടും എന്നുറപ്പാണ്. ഏതു തലത്തിലായാലും ടീമുകളെ നയിച്ച് അത്ര പരിചയസമ്പത്തില്ലാത്ത ക്യാപ്റ്റനാണു സഞ്ജു. രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ മുൻപ് കേരളത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നുവെന്നു മാത്രം. ബാറ്റുകൊണ്ടും നായകമികവു കൊണ്ടും മികവ് തെളിയിച്ച് രാജസ്ഥാന്റെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കുള്ള സഞ്ജുവിന്റെ തിരിച്ചുവരവിനും അനിവാര്യമാണ്.

അതേസമയം, രാജ്യാന്തര തലത്തിലെ പരിചയസമ്പത്ത് ഐപിഎലിലും കരുത്താകുമെന്ന് കരുതാൻ വയ്യ. ഒയിൻ മോർഗൻ ഏകദിനത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ലോകകപ്പ് സമ്മാനിച്ച ക്യാപ്റ്റനാണെങ്കിലും ഐപിഎൽ ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ അത്ര തിളക്കമില്ല. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ദിനേശ് കാർത്തിക്കിൽ നിന്ന് അവസാന ഘട്ടത്തിലാണു മോർഗൻ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ടീമിനെ പ്ലേ ഓഫിലെത്തിക്കാനായില്ല. ഇത്തവണ തുടക്കത്തിലേ ക്യാപ്റ്റനാണ്. ടീമിനെ പ്ലേ ഓഫിലെത്തിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം.

പഞ്ചാബ് കിങ്സിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ കെ.എൽ.രാഹുലാണ്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ റൺവേട്ടയിൽ രാഹുൽ മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും ടീമിനെ പ്ലേ ഓഫിലെത്തിക്കാനായില്ല. പല മത്സരങ്ങളിലും പഞ്ചാബ് ടീം ഉയർന്ന സ്കോർ നേടിയെങ്കിലും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. ബോളർമാരെ എങ്ങനെ വിദഗ്ധമായി വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്നതാവാം ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ രാഹുൽ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി.

ശ്രേയസ് അയ്യർക്കു പരുക്കേറ്റതോടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ക്യാപ്റ്റനായ ഋഷഭ് പന്ത് ചെന്നൈയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഉജ്വല ജയം നേടി. ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിലുള്ള പരിചയക്കുറവാണു വെല്ലുവിളി. ബാറ്റിങ്ങിൽ മിന്നൽപ്രകടനം നടത്തിയും മികച്ച ബോളർമാരുടെ ചിറകേറിയും മുന്നോട്ടു പോകാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം പന്തിനുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ഡൽഹിയുടെ വഴിക്കു വരും. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഫൈനൽ വരെയെത്തിയിരുന്നു ഡൽഹി.

ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിച്ച് പരിചയസമ്പത്ത് ഏറെയുള്ള ക്യാപ്റ്റനായിട്ടും ഇതുവരെ ഒരു ഐപിഎൽ കിരീടം സ്വന്തമാക്കാനായിട്ടില്ല എന്നതാണു ബാംഗ്ലൂർ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായ വിരാട് കോലി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. ഐപിഎൽ റൺവേട്ടക്കാരുടെ നിരയിലും കോലി ഒന്നാമതാണ്. മൂന്നു തവണ ഐപിഎൽ ഫൈനലിലെത്തിയിട്ടും ബാംഗ്ലൂരിനു കിരീടം നേടാനായില്ല. ഡിവില്ലിയേഴ്സ്–കോലി കൂട്ടുകെട്ട് ഇക്കുറി കിരീടം കൊണ്ടുവരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെലിന്റെ വരവും അവർക്ക് അനുകൂല ഘടകമാണ്.

ഐപിഎൽ കിരീടം 2016ൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനു നേടിക്കൊടുത്ത ക്യാപ്റ്റനാണു ഡേവിഡ് വാർണർ. 5000 റൺസ് കടന്ന ഐപിഎൽ റൺവേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിലും വാർണറുണ്ട്. 2016 മുതൽ എല്ലാ ഐപിഎൽ സീസണിലും ഹൈദരാബാദ് പ്ലേ ഓഫിലുമെത്തിയിരുന്നു. 2018ൽ ഫൈനലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനോടു തോറ്റു. ഹൈദരാബാദിന്റെ ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിലും ഓപ്പണിങ് ബാറ്റ്സ്മാനെന്ന നിലയിലും ടീമിന്റെ നെടുന്തൂൺ ഡേവിഡ് വാർണർ തന്നെ.

ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെ മൂന്നു വട്ടം ചാംപ്യന്മാരാക്കിയ ക്യാപ്റ്റനാണ് എം.എസ്.ധോണി. അഞ്ചുതവണ ചെന്നൈ റണ്ണറപ്പുമായി. കളിച്ച 11 സീസണിൽ 10ലും ചെന്നൈയെ പ്ലേഓഫിൽ എത്തിക്കാനും എട്ടുതവണ ഫൈനലിൽ എത്തിക്കാനും സാധിച്ച ധോണി ഐപിഎൽ ക്യാപ്റ്റന്മാരിൽ മികച്ച റെക്കോർഡ് പേറുന്നു. അതേസമയം, പഴയ പ്രതാപത്തിന്റെ നിഴൽ മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കണ്ടത്. ചെന്നൈ ടീം പ്ലേ ഓഫിൽ എത്തിയുമില്ല. ധോണി മാജിക് വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണു ചെന്നൈ ടീം ആരാധകർ.

ഐപിഎൽ കിരീടം ഏറ്റവുമധികം സ്വന്തമാക്കിയ ക്യാപ്റ്റനാണു മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ രോഹിത് ശർമ. അഞ്ച് തവണയാണു മുംബൈ രോഹിതിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജേതാക്കളായത്. മുംബൈ ആദ്യം ചാംപ്യന്മാരാകുന്നത് 2013 സീസണിൽ രോഹിത് ക്യാപ്റ്റനായി എത്തിയ ശേഷമാണ്. 5000ത്തിലേറെ ഐപിഎൽ റൺസും രോഹിത് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണയും മുംബൈയുടെ കിരീടപ്രതീക്ഷ രോഹിത് എന്ന ക്യാപ്റ്റൻ യാഥാർഥ്യമാക്കുമെന്നാണ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

മത്സരങ്ങൾ മുന്നേറുന്നതോടെ ക്യാപ്റ്റന്മാരുടെ സമ്മർദവും ഇരട്ടിക്കുന്നു. സമ്മർദങ്ങളെ സമർഥമായി നിയന്ത്രിച്ച് സഹകളിക്കാരുടെ പ്രകടനമികവ് പുറത്തെടുത്ത് കളി വരുതിയിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ക്യാപ്റ്റന്റെ ചുണ്ടിലാവും വിജയത്തിന്റെ പുഞ്ചിരി തെളിയുക.

