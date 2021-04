ദുബായ് ∙ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന– ട്വന്റി20 പരമ്പരകളിൽ ഗംഭീര പ്രകടനം നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ പേസ് ബോളർ ഭുവനേശ്വർ കുമാറിന് മാർച്ച് മാസത്തിലെ ഐസിസി പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ഇയർ (പുരുഷതാരം) പുരസ്കാരം. ജനുവരിയിൽ ആരംഭിച്ച ഐസിസി പുരസ്കാരം തുടർച്ചയായ 3–ാം തവണയും ഇന്ത്യൻ താരത്തിനെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ജനുവരിയിൽ ഋഷഭ് പന്തും ഫെബ്രുവരിയിൽ ആർ. അശ്വിനുമായിരുന്നു ജേതാക്കൾ. വനിതാ താരങ്ങളിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ലിസെലി ലീ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി.

English Summary: ICC player of the month award for Bhuvneshwar Kumar