കോയിൻ എനിക്ക് തരാമോയെന്നു ചോദിച്ചു, മാച്ച് റഫറി തന്നില്ല: വെളിപ്പെടുത്തി സഞ്ജു

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 14–ാം സീസണിൽ പഞ്ചാബ് കിങ്സ് – രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് മത്സരത്തിൽ ടോസിനുശേഷം രാജസ്ഥാൻ നായകൻ സഞ്ജു സാംസൺ ടോസിന് ഉപയോഗിച്ച കോയിൻ കൈക്കലാക്കി പോക്കറ്റിലിടുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു. ടോസ് ജയിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് മാച്ച് റഫറി മനു നയ്യാറിന് നൽകാതെ സഞ്ജു കോയിനെടുത്ത് പോക്കറ്റിലിട്ടത്. നയ്യാർ കോയിനുവേണ്ടി കൈ നീട്ടിയെങ്കിലും അത് ഗൗനിക്കാതെ സഞ്ജു അത് പോക്കറ്റിലാക്കി. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ മത്സരം നടക്കുമ്പോൾത്തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാവുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ, ആ കോയിൻ ടോസിനുശേഷം പോക്കറ്റിലിട്ടെങ്കിലും തന്നുവിടാൻ മാച്ച് റഫറി തയാറായില്ലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് സഞ്ജു. മത്സരശേഷം സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് കോയിൻ ചോദിച്ചെങ്കിലും മാച്ച് റഫറി തന്നില്ലെന്ന് സഞ്ജു വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ:

‘ആ കോയിൻ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ടോസിനുശേഷം ഞാൻ അതെടുത്ത് പോക്കറ്റിലിട്ടത്. പിന്നീട് ആ കോയിൻ എനിക്ക് തരാമോ എന്ന് മാച്ച് റഫറിയോട് ചോദിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചില്ല’ – സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

സഞ്ജു സാംസൺ ക്യാപ്റ്റനായി അരങ്ങേറിയ ഈ മത്സരം പഞ്ചാബ് കിങ്സ് നാലു റൺസിന് ജയിച്ചിരുന്നു. മത്സരം തോറ്റെങ്കിലും, മുന്നിൽനിന്ന് പടനയിച്ച് ഈ സീസണിലെ ആദ്യ സെഞ്ചുറി കുറിച്ച സഞ്ജുവിന്റെ ഇന്നിങ്സ് ആരാധകരുടെ കയ്യടി നേടി. പഞ്ചാബ് കിങ്സ് ഉയർത്തിയ 222 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റെടുത്ത രാജസ്ഥാനായി സഞ്ജു 63 പന്തിൽ 119 റണ്‍സെടുത്തെങ്കിലും, നാലു റൺസിനാണ് ടീം തോറ്റത്.

English Summary: Match Referee Did Not Give That Coin, Says Sanju Samson