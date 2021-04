ചെന്നൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 14–ാം സീസണിൽ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനായി കളിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് താരലേലത്തിനും മുൻപേ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുമായി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നതായി ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെൽ. റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയിലാണ് മാക്സ്‌വെൽ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഐപിഎൽ താരലേലത്തിനും മുൻപേ ഇന്ത്യൻ ടീം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പര്യടനത്തിന് എത്തിയ സമയത്ത് തന്നെ ടീമിലെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി കോലി സന്ദേശമയച്ചെന്ന് മാക്സ്‌വെൽ വെളിപ്പെടുത്തി.

‘ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ മെസേജ് അയയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദിന, ട്വന്റി20 പരമ്പരകൾക്കു ശേഷം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. വരുന്ന സീസണിൽ ബാംഗ്ലൂരിനായി കളിക്കുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം എന്നോടു പറഞ്ഞു. താങ്കളെ ബാംഗ്ലൂരിനൊപ്പം ലഭിച്ചാൽ സന്തോഷം എന്നാണ് കോലി പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ, തീർച്ചയായും അതിന് താരലേലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടിയിരുന്നു’ – മാക്സ്‌വെൽ പറഞ്ഞു.

‘ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന സമയത്തുതന്നെ ആർസിബിക്കായി കളിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കോലി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നതാണ് സത്യം. പക്ഷേ, അത് യാഥാർഥ്യമാകാൻ ഒട്ടേറെ നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഭാഗ്യവശാൽ, എല്ലാം യഥോചിതം പൂർത്തിയാക്കി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ ടീമിന്റെ ഭാഗമാ/f’ – മാക്സ്‌വെൽ പറഞ്ഞു.

ഇത്തവണ കൊൽക്കത്തയിൽ നടന്ന ഐപിഎൽ താരലേലത്തിൽ ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെലിനായി റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ ആദ്യം മുതൽത്തന്നെ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, മാക്സ്‌വെലിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സും അരയും തലയും മുറുക്കി രംഗത്തെത്തിയതോടെ ലേലത്തിൽ വാശിയേറി. ഒടുവിൽ 14.25 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ബാംഗ്ലൂർ മാക്സ്‌വെലിനെ സ്വന്തമാക്കിയത്.



