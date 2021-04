ഇനിയും 100 അവസരം കിട്ടിയാലും ആ സിംഗിൾ എടുക്കില്ല: നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി സഞ്ജു

മുംബൈ∙ ‘ഇനിയും ഒരു 100 അവസരം കൂടി കിട്ടിയാലും ആ സിംഗിൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ല’ – ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 14–ാം സീസണിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ നയിക്കുന്ന മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന്റെ പ്രസ്താവനയാണിത്. എന്താണ് വിഷയമെന്നല്ലേ? പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെതിരായ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിലെ ‘സിംഗിൾ വിവാദ’ത്തിലാണ് സഞ്ജുവിന്റെ പ്രതികരണം. അന്ന് വിജയത്തിലേക്ക് രണ്ടു പന്തിൽ അഞ്ച് റൺസ് എന്ന നിലയിൽ നിൽക്കെ ക്രിസ് മോറിസിന് സ്ട്രൈക്ക് കൈമാറാൻ സഞ്ജു വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. മോറിസ് സിംഗിളിനായി ഓടി ക്രീസിന് തൊട്ടടുത്തെത്തിയെങ്കിലും സഞ്ജു താരത്തെ മടക്കി അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അവസാന പന്തിൽ സിക്സറിനുള്ള ശ്രമം പാളി സഞ്ജു പുറത്തായതോടെ രാജസ്ഥാൻ മത്സരം തോൽക്കുകയും ചെയ്തു.

പഞ്ചാബിനെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തോടെ അവസാനിക്കേണ്ടിയിരുന്ന വിവാദം വീണ്ടും കത്തിപ്പടർന്നത് ഇന്നലെയാണ്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് – ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് മത്സരത്തിനു പിന്നാലെ. അന്ന്, സഞ്ജു മോറിസിന് സ്ട്രൈക്ക് കൈമാറിയിരുന്നുവെങ്കിൽ രാജസ്ഥാൻ ജയിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് വാദമുയർത്തിയവരാണ് ‍ഡൽഹിക്കെതിരായ മത്സരത്തിനു പിന്നാലെ വീണ്ടും അതേ വാദവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരെ തോൽവി ഉറപ്പിച്ച മത്സരം അസാമാന്യ പ്രകടനത്തോടെ മോറിസ് വിജയിപ്പിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇവരുടെ വരവ്.

ഡൽഹി ഉയർത്തിയ 148 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന രാജസ്ഥാൻ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അഞ്ചിന് 42 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ തകർന്നതാണ്. പിന്നീട് ഡേവിഡ് മില്ലർ നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ടീമിന് വീണ്ടും പ്രതീക്ഷ നൽകി. എന്നാൽ, വിജയത്തിലെത്തും മുൻപേ മില്ലറും പുറത്തായത് രാജസ്ഥാന് തിരിച്ചടിയായി. പിന്നീട് അവസാന രണ്ട് ഓവറിൽ രാജസ്ഥാന് വിജയത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് 27 റൺസാണ്. കൈവശമുണ്ടായിരുന്നത് വാലറ്റക്കാരായ മൂന്നു പേരുടെ വിക്കറ്റും. കഗീസോ റബാദയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഓവർ ബാക്കിയുള്ളതിനാൽ രാജസ്ഥാൻ തോറ്റെന്ന് ഉറപ്പിച്ചവരെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുംബൈ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ‘മോറിസ് മാജിക്’ അരങ്ങേറിയത്. റബാദ എറിഞ്ഞ 19–ാം ഓവറിലും ടോം കറൻ എറിഞ്ഞ 20–ാം ഓവറിലും ഇരട്ട സിക്സറുകൾ കണ്ടെത്തിയ മോറിസ്, രണ്ടു പന്തു ബാക്കിനിൽക്കെ രാജസ്ഥാനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു.

ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പഴയ ‘സിംഗിൾ വിവാദം’ ചിലർ ചേർന്ന് കുത്തിപ്പൊക്കിയത്. അന്ന് സഞ്ജു മോറിസിന് സ്ട്രൈക്ക് നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ രാജസ്ഥാന് ജയിക്കാമായിരുന്നുവെന്ന വാദം വീണ്ടും ഉയർന്നതോടെ, ഡൽഹിക്കെതിരായ മത്സരശേഷം അതേ ചോദ്യം സഞ്ജുവിന് മുന്നിലും അവതാരകൻ ഉയർത്തി. അപ്പോഴാണ് സഞ്ജുവിന്റെ ഉറച്ച മറുപടി എത്തിയത്:

‘എല്ലായ്പ്പോഴും മത്സരങ്ങൾക്കുശേഷം സ്വസ്ഥമായിരുന്ന് എന്റെ പ്രകടനം ഇഴകീറി പരിശോധിക്കാറുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്. ആ മത്സരം ഇനിയും 100 വട്ടം കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചാലും ആ സിംഗിൾ ഞാൻ എടുക്കില്ല’ – ഇതായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ മറുപടി.



