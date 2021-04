ആ ഫോമിൽ സഞ്ജുവിനായി എന്തുവില കൊടുത്തും തിരിച്ചോടും: മോറിസിനും ‘കുഴപ്പമില്ല’!

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 14–ാം സീസണിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ അസാമാന്യ ബാറ്റിങ് പ്രകടനത്തിലൂടെ തോൽവിയുടെ വക്കിൽനിന്ന് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ രക്ഷിച്ചതിനു പിന്നാലെ, ‘സിംഗിൾ വിവാദ’ത്തിൽ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസണിനെ പിന്തുണച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം ക്രിസ് മോറിസ്. സഞ്ജുവിന്റെ അന്നത്തെ ഫോമിൽ എന്തു വിലകൊടുത്തും തിരിച്ചോടാൻ താൻ തയാറായിരുന്നുവെന്ന് മോറിസ് വെളിപ്പെടുത്തി. ഡൽഹിക്കെതിരെ തോൽവി ഉറപ്പിച്ച മത്സരം, 18 പന്തിൽ നാലു പടുകൂറ്റൻ സിക്സറുകൾ സഹിതം പുറത്താകാതെ 36 റൺസെടുത്ത മോറിസിന്റെ മികവിലാണ് രാജസ്ഥാൻ ജയിച്ചത്.

ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ അവസാന രണ്ട് ഓവറിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് കയ്യിലിരിക്കെ രാജസ്ഥാന് വിജയത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് 27 റൺസാണ്. കഗീസോ റബാദയുടെ 19–ാം ഓവറിലും ടോം കറന്റെ 20–ാം ഓവറിലുമായി രണ്ടു വീതം സിക്സറുകൾ പറത്തിയാണ് മോറിസ് രാജസ്ഥാനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്. രണ്ടു പന്തും മൂന്നു വിക്കറ്റും ബാക്കിനിൽക്കെയായിരുന്നു ഇത്.

ഇതിനു പിന്നാലെയാണ്, പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസൺ സ്ട്രൈക്ക് നിഷേധിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് മോറിസിനോട് അവതാരകൻ ചോദിച്ചത്. അന്ന് മോറിസ് സിംഗിളിനായി ഓടി ക്രീസിന് തൊട്ടടുത്തെത്തിയെങ്കിലും സഞ്ജു താരത്തെ മടക്കി അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡില്‍ തിരിച്ചെത്തിയ മോറിസിന്റെ മുഖഭാവം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, അവസാന പന്തിൽ സിക്സറിനുള്ള ശ്രമം പാളി സഞ്ജു പുറത്തായതോടെ രാജസ്ഥാൻ മത്സരം തോൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നിഷേധിച്ച സിംഗിളിനെക്കുറിച്ച് മോറിസിനു മുന്നിൽ ചോദ്യമുയർന്നത്.

‘അന്നത്തെ സഞ്ജുവിന്റെ ഫോം വച്ച് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ തിരികെ ക്രീസിലേക്ക് ഓടാൻ തയാറായിരുന്നു. സ്വപ്നതുല്യമായ രീതിയിലാണ് അന്ന് സഞ്ജു തകർത്തടിച്ചത്. അന്ന് അവസാന പന്തിൽ സഞ്ജുവിന് സിക്സർ നേടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സന്തോഷമാകുമായിരുന്നുവെന്ന് മാത്രം’ – ക്യാപ്റ്റനെ പിന്തുണച്ച് മോറിസ് പ്രതികരിച്ചു.



