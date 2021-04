സ്വന്തം ഡഗ്ഔട്ടിലെ ഫ്രിജിന്റെ ചില്ല് തകർത്ത് ബെയർസ്റ്റോയുടെ സിക്സ്- വിഡിയോ

ചെന്നൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 14–ാം സീസണിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ സ്വന്തം ഡഗ്ഔട്ടിലെ ഫ്രിജിന്റെ ചില്ല് തകർത്ത് സൺറൈസേഴ്സിന്റെ ഇംഗ്ലണ്ട് താരം ജോണി ബെയർസ്റ്റോയുടെ സിക്സർ. സൺറൈസേഴ്സ് ഇന്നിങ്സിലെ മൂന്നാം ഓവറിലാണ് ട്രെന്റ് ബോൾട്ടിനെതിരെ ബെയർസ്റ്റോ നേടിയ സിക്സർ ഡഗ്ഔട്ടിലെ ഫ്രിജിന്റെ ചില്ല് തകർത്തത്. ഇതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്.

മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഉയർത്തിയ 151 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി സണ്‍റൈസേഴ്സ് ബാറ്റു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സംഭവം. മൂന്നാം ഓവർ ബോൾ ചെയ്യാനെത്തിയ ട്രെന്റ് ബോൾട്ടിന്റെ ആദ്യ രണ്ടു പന്തും ബെയർസ്റ്റോ നിലംപറ്റെ ബൗണ്ടറി കടത്തി. മൂന്നാം പന്ത് ഓഫ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയെറിഞ്ഞ ബോൾട്ടിനെ, ബെയർസ്റ്റോ അനായാസം ഗാലറിയിലെത്തിച്ചു.

ഇത്തവണ പന്ത് വന്ന് വീണത് സൺറൈസേഴ്സിന്റെ ഡഗ്ഔട്ടിലാണ്. താരങ്ങൾക്കുള്ള പാനീയങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഫ്രിജിന്റെ ചില്ല് പന്ത് പതിച്ചു തകർന്നു. താഴെ വീണു ചിതറിയ ചില്ലുകഷ്ണങ്ങൾ കൂട്ടിവയ്ക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോയും ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തു. പിന്നീട് ക്രുണാൽ പാണ്യയുടെ പന്തിൽ ബെയർസ്റ്റോ ‘ഹിറ്റ് വിക്കറ്റാ’യി പുറത്താകുന്നതിന്റെ വിഡിയോയും വൈറലാണ്.

