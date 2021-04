പറയുന്നതിൽ വിഷമം തോന്നരുത്, ഈ ടീം വിജയം അർഹിക്കുന്നില്ല: തുറന്നടിച്ച് മഞ്ജരേക്കർ

മുംബൈ∙ ഐപിഎൽ 14–ാം സീസണിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം മത്സരത്തിലും തോൽവി വഴങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ, സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ രംഗത്ത്. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഒരുവേള ജയമുറപ്പിച്ച് മുന്നേറിയ ഹൈദരാബാദ്, അപ്രതീക്ഷിത തകർച്ച നേരിട്ടാണ് തോൽവിയിലേക്ക് വീണത്. ഇതിനു പിന്നാലെ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ ടീം സിലക്ഷനെ വിമർശിച്ചാണ് മഞ്ജരേക്കർ രംഗത്തെത്തിയത്.

മുംബൈയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ താരതമ്യേന മത്സരപരിചയം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ യുവതാരങ്ങളായ വിരാട് സിങ്, അഭിഷേക് ശർമ, അബ്ദുൽ സമദ് എന്നിവരെ ഒന്നിച്ച് കളിപ്പിച്ചതാണ് മഞ്ജരേക്കറിന്റെ വിമർശനത്തിന് കാരണമായത്.

‘പറയുന്നതിൽ വിഷമമുണ്ട്. പക്ഷേ അഭിഷേക് ശർമ, വിരാട് സിങ്, അബ്ദുൽ സമദ് എന്നിവരെ ഒന്നിച്ച് പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ടീം വിജയം അർഹിക്കുന്നില്ല’ – മഞ്ജരേക്കർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

ന്യൂസീലൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ കെയ്ൻ വില്യംസന് ഇതുവരെ അവസരം നൽകാത്തതിനെതിരെ വിമർശനം രൂക്ഷമാകുമ്പോഴാണ് യുവതാരങ്ങളെ കൂട്ടത്തോടെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനും സൺറൈസേഴ്സ് പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത്. ടീമിന്റെ ബാറ്റിങ് ലൈനപ്പിലെ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ പൊതുവെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന വിമർശനവും ശക്തമാണ്. മനീഷ് പാണ്ഡെ (2), വിരാട് സിങ് (11), അഭിഷേക് ശർമ (2), അബ്ദുൽ സമദ് (7) എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ പ്രകടനം.

