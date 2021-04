‘ഇന്ത്യക്കാർ തോൽപ്പിക്കുന്ന’ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ടീം; വാർണറിന് തലവേദന!

സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ ആരാധകർ കടുത്ത നിരാശയിലാണ്. ആദ്യ മൂന്ന് ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളും തോറ്റുവെന്നതിനേക്കാൾ തോറ്റ രീതിയാണ് അവരെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നത്. രണ്ട് കളികളിൽ ചെറിയ സ്കോറുകൾ പിന്തുടർന്ന് ജയത്തിന് തൊട്ടടുത്തെത്തിയെങ്കിലും പടിക്കൽ കൊണ്ടുപോയി കലമുടച്ച് തോറ്റു. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരെ 151 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് 19.4 ഓവറിൽ 137ന് ഓൾഔട്ടാകുകയായിരുന്നു. മുംബൈ 13 റൺസിന് ജയിച്ചു. 7.2 ഓവറിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 67 റൺസിൽ എത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു കൂട്ടത്തകർച്ച.

ഈ മത്സരത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഡേവിഡ് വാർണറും ജോണി ബെയർസ്റ്റോയും മികച്ച തുടക്കം നൽകിയെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ അമ്പേ നിരാശപ്പെടുത്തി. വൃദ്ധിമാൻ സാഹ, മനീഷ് പാണ്ഡെ, വിജയ് ശങ്കർ എന്നിവരടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാന്മാരുടെ മോശം പ്രകടനമാണ് ഹൈദരാബാദിനു വിനയാകുന്നത്. മധ്യനിരയിൽ കൂട്ടത്തകർച്ചയാണു കാണുന്നത്. കൊൽക്കത്തയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ കളിയിൽ 10 റൺസിനായിരുന്നു തോൽവി. കൊൽക്കത്ത 187 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ 20 ഓവറിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 177 റൺസ് നേടാനേ ഹൈദരാബാദിന് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.

രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനെതിരെ ആറു റൺസിനായിരുന്നു തോൽവി. ബാംഗ്ലൂർ 149 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ 20 ഓവറിൽ 9 വിക്കറ്റിന് 143 റൺസിൽ ഹൈദരാബാദിന്റെ മറുപടി ഒതുങ്ങി. ഡേവിഡ് വാർണർ പുറത്താകുമ്പോൾ 13.2 ഓവറിൽ 2 വിക്കറ്റിന് 96 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ നിന്നാണു തോൽവിയിലേക്കു വീണത്. പിന്നീട് 40 പന്തിൽ 54 റൺസ് എന്ന ലക്ഷ്യം നേടാൻ എട്ടു വിക്കറ്റ് കയ്യിലുണ്ടായിട്ടും തോൽവി തന്നെ ഫലം.

ടീം മാനേജ്മെന്റ് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയത്തിലേക്കാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ തുടർതോൽവികൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. സ്കോറിങ്ങിലെ മെല്ലെപ്പോക്ക് തന്നെയാണ് ഹൈദരാബാദിനു വിനയാകുന്നത്. ക്യാപ്റ്റൻ ഡേവിഡ് വാർണറോ ജോണി ബെയർസ്റ്റോയോ കളിച്ചാൽ മാത്രം വിജയം എന്ന അവസ്ഥയിലാണു ഹൈദരാബാദ് ടീം. ന്യൂസീലൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ കെയ്ൻ വില്യംസൺ ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ ഹൈദരാബാദിനായി കളിച്ചിട്ടുമില്ല. കഴിഞ്ഞ സീസണുകളിൽ ചെറിയ സ്കോർ ഉയർത്തിയാലും ബോളിങ് കരുത്തുകൊണ്ട് പല കളികളും ഹൈദരാബാദ് ജയിച്ചിരുന്നു. ഇക്കുറിയും ബോളിങ് നിര താരതമ്യേന മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടും ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ അവസരത്തിനൊത്ത് ഉയരുന്നില്ല.

ഐപിഎൽ കിരീടം 2016ൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനു നേടിക്കൊടുത്ത ക്യാപ്റ്റനാണു ഡേവിഡ് വാർണർ. 5000 റൺസ് കടന്ന ഐപിഎൽ റൺവേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിലും വാർണറുണ്ട്. 2016 മുതൽ എല്ലാ ഐപിഎൽ സീസണിലും ഹൈദരാബാദ് പ്ലേ ഓഫിലുമെത്തിയിരുന്നു. 2018ൽ ഫൈനലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനോടു തോറ്റു. ഹൈദരാബാദിന്റെ ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിലും ഓപ്പണിങ് ബാറ്റ്സ്മാനെന്ന നിലയിലും ടീമിന്റെ നെടുന്തൂൺ ഡേവിഡ് വാർണർ തന്നെ. ഈ സീസണിൽ ആദ്യ മൂന്നു കളികൾ കഴിയുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത മധ്യനിരയും കൊണ്ട് എങ്ങനെ മുന്നേറാമെന്ന ആശങ്കയിലാവും ക്യാപ്റ്റൻ ഡേവിഡ് വാർണർ.

ഹൈദരാബാദിന്റെ തുടർ തോൽവിയിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻതാരം സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കറും രംഗത്തെത്തി. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരെ രണ്ടു വിക്കറ്റിന് 90 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് 7ന് 130 റൺസ് എന്ന നിലയിലേക്കു ടീം വീണതാണു കാരണം. വിരാട് സിങ്, അഭിഷേക് ശർമ, അബ്ദുൽ സമദ് എന്നീ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ യഥാക്രമം 11, 2, 7 റൺസ് വീതമാണു സ്കോർ ചെയ്തത്. ഇത്തരം ടീം സിലക്ഷൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണു മഞ്ജരേക്കർ തുറന്നടിച്ചത്.

