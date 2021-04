മുംബൈ∙ ബോളിങ് പൂർത്തിയാക്കും മുൻപ് നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡിൽ ക്രീസ് വിട്ടിറങ്ങുന്ന ബാറ്റ്സ്മാനെ റണ്ണൗട്ടാക്കുന്ന ‘മങ്കാദിങ്ങി’നെ മോശം കണ്ണോടെ കാണുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രശസ്ത കമന്റേറ്റർ ഹർഷ ഭോഗ്‍ലെ. ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ അനാവശ്യ മുൻതൂക്കം സ്വന്തമാക്കുന്ന താരത്തിൽ ക്രീസ് വിട്ടിറങ്ങുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുതെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഭോഗ്‍ലെ, എതിരാളികളെ ‘മങ്കാദിങ്ങി’ലൂടെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനെ ടീം മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഐപിഎലിൽ ഇന്നലെ നടന്ന രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് – ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് മത്സരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഭോഗ്‍ലെയുടെ വാക്കുകൾ.

മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാനുവേണ്ടി ബംഗ്ലദേശ് താരം മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ ബോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, തേർഡ് അംപയർ ‘നോ ബോൾ’ സാധ്യത പരിശോധിച്ചിരുന്നു. മുസ്താഫിസുറിന്റെ കാൽപ്പാദം ക്രീസിന്റെ പരിധി കടന്നിരുന്നോ എന്ന് റീപ്ലേയിലൂടെ പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡിലുണ്ടായിരുന്ന ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് താരം ഡ്വെയിൻ ബ്രാവോ ക്രീസ് വിട്ടിറങ്ങി ഏറെ മുന്നിലായി നിൽക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഇതോടെയാണ് ‘മങ്കാദിങ്’ നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഭോഗ്‍ലെ രംഗത്തെത്തിയത്.

‘ബ്രാവോ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നു നോക്കൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ‘മങ്കാദിങ്’ ബോളിങ് ടീമിന്റെ അവകാശമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബാറ്റ്സ്മാനെ ‘മങ്കാദിങ്ങി’ലൂടെ പുറത്താക്കാൻ ടീം മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ബോളർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകണം. ഇത്തരം ഔട്ട് കളിയുടെ സ്പിരിറ്റിനു നിരക്കുന്നതല്ലെന്ന തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളെല്ലാം ശുദ്ധ വിഡ്ഢിത്തമാണ്’ – ഭോഗ്‍ലെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

2019ലെ ഐപിഎൽ സീസണിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ ഇംഗ്ലിഷ് താരം ജോസ് ബട്‍ലറിനെ ‘മങ്കാദിങ്ങി’ലൂടെ പുറത്താക്കിയത് വൻ വിവാദമായിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റിന്റെ മാന്യതയ്ക്കു നിരക്കുന്നതല്ല അശ്വിന്റെ പ്രവൃത്തിയെന്നായിരുന്നു പൊതുവേയുള്ള വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ, അന്നും ഇന്നും ബട്‍ലറിനെ പുറത്താക്കിയ തന്റെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന അശ്വിൻ, ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ അനാവശ്യ മുൻതൂക്കം നേടുന്നത് പിന്നീടും ചർച്ചയാക്കി.

English Summary: Harsha Bhogle calls for ‘Mankading’ to be made mandatory