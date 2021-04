‘പന്തുകൾ സർ ജഡേജയെ തേടിയെത്തുന്നു’: ധോണിയുടെ 8 വർഷം പഴക്കമുള്ള ട്വീറ്റ് വൈറൽ

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 14–ാം സീസണിലെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് – ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് മത്സരത്തിനു പിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി ചെന്നൈ ക്യാപ്റ്റൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ എട്ടു വർഷം മുൻപുള്ള ട്വീറ്റ്. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരായ ഐപിഎൽ പോരാട്ടത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത് 188 റൺസെടുത്ത ചെന്നൈ, 45 റൺസിന്റെ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ധോണിയുടെ പഴയ ട്വീറ്റ് തരംഗമായത്.

2013 ഏപ്രിൽ ഒൻപതിന് ധോണി ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ആ വാചകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ:

‘സർ ജഡേജ ക്യാച്ചെടുക്കാനായി പന്തിനു പിന്നാലെ ഓടാറില്ല. പകരം പന്തുകൾ ജഡേജയുടെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളിൽ വന്നു വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്’ – ധോണി കുറിച്ചു.

എന്താണ് സംഭവമെന്നല്ലേ? രാജസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ രവീന്ദ്ര ജഡേജ ഫീൽഡിൽ പുറത്തെടുത്ത തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് ഈ ട്വീറ്റിനു പിന്നിൽ. ഈ മത്സരത്തിൽ നാല് ഓവറിൽ 28 റൺസ് വഴങ്ങി രണ്ടു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടെ പ്രകടനം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. നാല് തകർപ്പൻ ക്യാച്ചുകളും നേടി ചെന്നൈ വിജയത്തിൽ ജഡേജ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ധോണിയുടെ ട്വീറ്റ് ആരോ ‘കുത്തിപ്പൊക്കിയത്’.

ധോണിയുടെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്താൽ, രാജസ്ഥാൻ ഓപ്പണർ മനൻ വോഹ്റ (11 പന്തിൽ 14), റിയാൻ പരാഗ് (ഏഴു പന്തിൽ മൂന്ന്), ക്രിസ് മോറിസ് (0), ജയ്ദേവ് ഉനദ്കട് (17 പന്തിൽ 24) എന്നിവർ അടിച്ച പന്തുകളാണ് ഫീൽഡിൽ ജഡേജയുടെ സ്ഥാനം ‘മനസ്സിലാക്കി’ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളിലെത്തി വിശ്രമിച്ചത്!

