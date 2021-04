മത്സരത്തിനു മുൻപ് ധോണി ആർക്കും ആശംസ നേരാറില്ല: കാരണം പറഞ്ഞ് ഓജ

മുംബൈ∙ മത്സരങ്ങൾക്കായി കളത്തിലിറങ്ങും മുൻപ് സഹതാരങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നേരുന്ന പതിവ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മുൻ നായകനും ഇപ്പോൾ ഐപിഎലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ നായകനുമായ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിക്കില്ലെന്ന് മുൻ താരവും ഐപിഎൽ ഭരണസമിതി അംഗവുമായ പ്രഗ്യാൻ ഓജ. തന്റെ ആശംസ താരങ്ങളുടെ മോശം പ്രകടനത്തിനും ടീമിന്റെ തോൽവിക്കും കാരണമാകുമെന്ന വിശ്വാസമാണ് ധോണിയുടെ ഈ പതിവിനു പിന്നിലെന്നും ഓജ വെളിപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഐപിഎൽ പോരാട്ടത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഓജയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

‘മത്സരങ്ങൾക്കു മുൻപ് ടീമംഗങ്ങൾക്ക് ‘ഓൾ ദ് ബെസ്റ്റ്’ എന്നോ ‘ഗുഡ് ലക്ക്’ എന്നോ ആശംസ നേരുന്ന പതിവ് ധോണിക്കില്ല. താൻ ആശംസ നേർന്നാൽ നന്നായി വരില്ല എന്ന ചിന്തയാണ് അതിനു കാരണം. ഒരിക്കൽ മത്സരത്തിനു മുന്നോടിയായി തന്റെ താരങ്ങൾക്ക് ധോണി ആശംസ നേർന്നെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഫലമാണ് ഉണ്ടായത്. അതോടെയാണ് ആശംസ നേരുന്ന പതിവ് ധോണി അവസാനിപ്പിച്ചത്’ – ദേശീയ ടീമിൽ മുൻപ് ധോണിയുടെ സഹതാരം കൂടിയായിരുന്ന ഓജ വെളിപ്പെടുത്തി.

‘ആളുകളുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ശൈലികളെക്കുറിച്ച് ഞാനും ധോണിയും ഒരിക്കൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അന്നാണ് സഹതാരങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നേരുന്ന പതിവ് താൻ അവസാനിപ്പിച്ച സംഭവം ധോണി വിവരിച്ചത്. മത്സരങ്ങൾക്കു മുൻപ് എതിർ ടീമിലെ താരങ്ങളായാലും ധോണിയുടെ അ‌ടുത്തേക്ക് വരാറില്ല. അവർക്ക് ധോണിയുടെ ആശംസ വേണ്ട’ – ഓജ പറഞ്ഞു.

