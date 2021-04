ധോണിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കോവിഡ്; ആശുപത്രിയിൽ ‍പ്രവേശിപ്പിച്ചു

റാഞ്ചി∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മുൻ നായകനും ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നായകനുമായ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ധോണിയുടെ പിതാവ് പാൻ സിങ്, മാതാവ് ദേവകി ദേവി എന്നിവർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇരുവരെയും റാഞ്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

വിവിധ വേദികളിലായി പുരോഗമിക്കുന്ന ഐപിഎൽ 14–ാം സീസണിനായി നിലവിൽ മുംബൈയിലാണ് മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി. താരം നയിക്കുന്ന ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ ആദ്യ ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ മുംബൈ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഐപിഎലിന്റെ ഭാഗമായി കുടുംബാംഗങ്ങളിൽനിന്ന് മാറി മറ്റു ടീമംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രത്യേക ബയോ സെക്യുർ ബബ്ളിലാണ് ധോണി.

English Summary: MS Dhoni's mother and father test positive for Covid-19, admitted to private hospital in Ranchi