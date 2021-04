സിൽവർ ഡക്ക്, ഗോൾഡൻ ഡക്ക്, ദാ ഇപ്പോ ഡയമണ്ട് ഡക്കും; പാവം പുരാൻ

ഐപിഎൽ സീസണിൽ മോശം ഫോം തുടർന്ന് പഞ്ചാബ് കിങ്സ് ബാറ്റ്സ്മാൻ നിക്കോളാസ് പുരാൻ. ഇത്തവണത്തെ സ്കോറുകൾ ഇങ്ങനെ: 0, 0, 9, 0. തുടരെ ഡക്കിൽ (ക്രിക്കറ്റിൽ പൂജ്യം സ്കോറിൽ ഔട്ടാകുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം) പുറത്താകുന്ന പുരാൻ പുതിയ റെക്കോർഡിലേക്കാണു നീങ്ങുന്നത്. ആദ്യ കളിയിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരെ 2 പന്തുകൾ‌ നേരിട്ടാണു പുരാൻ പൂജ്യത്തിനു പുറത്തായത് (സിൽവർ ഡക്ക്).

2–ാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈയ്ക്കെതിരെ ഗോൾഡൻ ഡക്കായി; നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽ പുറത്ത്. ഇന്നലെ ഹൈദരാബാദിനെതിരെ ഡയമണ്ട് ഡക്ക്; അതായത് ഒരു പന്തുപോലും നേരിടാതെ പുറത്ത്. ഡേവിഡ് വാർണറുടെ ഡയറക്ട് ത്രോയിൽ താരം റണ്ണൗട്ടാവുകയായിരുന്നു.

