മത്സരം തീർക്കാൻ കോലിയോട് പടിക്കൽ; ആദ്യം സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കൂവെന്ന് കോലി

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ സെഞ്ചുറി തികയ്ക്കാൻ ദേവദ്ത്ത് പടിക്കലിനെ നിർബന്ധിക്കേണ്ടി വന്ന സംഭവം വെളിപ്പെടുത്തി റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി. മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ബാംഗ്ലൂരിനു മുന്നിൽ ഉയർത്തിയത് 178 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യമാണ്. ഓപ്പണർമാരായ വിരാട് കോലിയും ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലും തകർത്തടിച്ചതോടെ 21 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ഒരു വിക്കറ്റ് പോലും നഷ്ടമാക്കാതെ ബാംഗ്ലൂർ വിജയത്തിലെത്തിയിരുന്നു.

മത്സരശേഷം സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ്, ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കാൻ ദേവ്ദത്തിനെ നിർബന്ധിക്കേണ്ടി വന്നതായി കോലി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മത്സരത്തിലാകെ 52 പന്തുകൾ നേരിട്ട പടിക്കൽ 11 ഫോറും ആറു സിക്സും സഹിതം 101 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. 47 പന്തുകൾ നേരിട്ട കോലി ആറു ഫോറും മന്നു സിക്സും സഹിതം 72 റൺസോടെ പടിക്കലിനു കൂട്ടുനിന്നു. ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ ഇവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന കൂട്ടുകെട്ടാണ്.

‘പടിക്കലിന്റേത് വളരെ സ്പെഷലായ ഒരു ഇന്നിങ്സായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സീസണിലും വളരെ മികച്ച ബാറ്റിങ് പ്രകടനമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേത്. പക്ഷേ, മുപ്പതുകളിലെത്തിയശേഷം ബാറ്റിങ്ങിന്റെ വേഗത കൂട്ടുന്നില്ലെന്ന തരത്തിൽ ചില വിമർശനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം മറവിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട ഇന്നിങ്സാണ് രാജസ്ഥാനെതിരെ അദ്ദേഹം കളിച്ചത്‌’ – കോലി പറഞ്ഞു.

‘സെഞ്ചുറിയേക്കുറിച്ച് ബാറ്റിങ്ങിനിടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു. എത്രയും വേഗം മത്സരം തീർക്കാനാണ് പടിക്കൽ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ആദ്യം സെഞ്ചുറി തികയ്ക്കൂവെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിന് ഇനിയും അവസരം കിട്ടുമെന്നായിരുന്നു ദേവ്ദത്തിന്റെ മറുപടി. സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം ഇതേ വാക്കുകൾ എന്നോടു പറയൂവെന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ഈ സെഞ്ചുറി ദേവ്ദത്ത് അർഹിച്ചതായിരുന്നു’ – കോലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഈ വിജയത്തോടെ കളിച്ച നാലു മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് എട്ടു പോയിന്റുമായി പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ബാംഗ്ലൂർ. ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ തോൽവിയറിയാത്ത ഒരേയൊരു ടീമും ബാംഗ്ലൂർ തന്നെ.

∙ പടിക്കലിനെ പുകഴ്ത്തി ഗാവസ്കർ

അതിനിടെ, പടിക്കലിന്റെ പ്രകടനത്തെ പുകഴത്തി മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകനും കമന്റേറ്ററുമായ സുനിൽ ഗാവസ്കർ രംഗത്തെത്തി. ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിനെ ഉടൻ കണ്ടാലും അദ്ഭുതപ്പെടാനില്ലെന്ന് സുനിൽ ഗാവസ്കർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും അധികം വൈകാതെ പടിക്കലിനെ കണ്ടാലും വിസ്മയിക്കാനില്ല. അതിനുള്ള ക്ലാസും കഴിവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. രഞ്ജി ട്രോഫിയിലും മറ്റ് ആഭ്യന്തര മത്സരങ്ങളിലും റൺസ് വാരുന്ന താരമാണ് പടിക്കൽ. സെഞ്ചുറികൾ നേടാനുള്ള വിരുതുമുണ്ട്. 50 ഓവർ മത്സരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അനായാസം റൺസ് നേടുന്നത് നാം കണ്ടു. ഇപ്പോൾ ട്വന്റി20 ടൂർണമെന്റിലും സമാനമായ പ്രകടനം നടത്തുന്നു. അദ്ദേഹം ഉടൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെത്തിയാലും അദ്ഭുതപ്പെടേണ്ട’ – ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Devdutt Padikkal Told Me To Seal The Win, I Told Him To Get To His Century First: Virat Kohli