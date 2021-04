അന്ന് സഞ്ജു, ഇന്ന് പടിക്കൽ; മലയാളികളുടെ സെഞ്ചുറിയിൽ തരൂരിന് ആഹ്ലാദം

തിരുവനന്തപുരം∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 14–ാം സീസണിലെ രണ്ടാം സെഞ്ചുറിയും മലയാളിയുടേതായതിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവും തിരുവനന്തപുരം എംപിയുമായ ശശി തരൂർ. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് തരൂർ രണ്ടാമത്തെ ‘മലയാളി സെഞ്ചുറി’യിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരെ വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിലാണ് മലയാളി കൂടിയായ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ സെഞ്ചുറി നേടിയത്. മത്സരത്തിലാകെ 52 പന്തുകൾ നേരിട്ട പടിക്കൽ, 11 ഫോറും ആറു സിക്സും സഹിതം 101 റൺസാണ് നേടിയത്.

‘ഈ വർഷത്തെ ഐപിഎലിൽ ഇതുവരെ പിറന്ന രണ്ടു സെഞ്ചുറികളും മലയാളികളുടെ വകയാണെന്നത് ‌വിസ്മയകരമാണ്. ക്രിക്കറ്റ് രംഗത്ത് ദീർഘകാലം കേരളം പൂർണമായും അവഗണിക്കപ്പെട്ടു കിടക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഓർക്കണം. ഈ വർഷം ഐപിഎലിൽ സെഞ്ചുറി പിന്നിടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മാത്രം താരമായി സഞ്‌ജു സാംസണിനൊപ്പം മാറിയ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ’ – തരൂർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

നേരത്തെ, ഐപിഎലിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായുള്ള അരങ്ങേറ്റത്തിലാണ് സഞ്ജു സാംസൺ സെഞ്ചുറി നേടിയത്. പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെതിരെ ഏപ്രിൽ 12ന് മുംബൈ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 119 റൺസാണ് സഞ്ജു നേടിയത്. 63 പന്തുകൾ നേരിട്ട് 12 ഫോറും ഏഴു സിക്സും സഹിതം 119 റൺസെടുത്തെങ്കിലും ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ സഞ്ജുവിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല.

English Summary: Shashi Tharoor lauds Devdutt Padikkal and Sanju Samson for scoring centuries in IPL 2021