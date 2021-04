സേവാഗിനോട് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട എന്നു പറയുമോ? രോഹിത്തിനെതിരെ ജഡേജ, സേവാഗ്

ചെന്നൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 14–ാം സീസണിലെ മൂന്നാം തോൽവിയുമായി പിന്നിലായിപ്പോയ നിലവിലെ ചാംപ്യൻമാർ കൂടിയായ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനെതിരെ വിമർശനവുമായി മുൻ താരങ്ങളായ വീരേന്ദർ സേവാഗും അജയ് ജഡേജയും. പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ മികച്ച ഫോമിലുള്ള സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ നാലാം നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റി മൂന്നാമനായി ഇഷാൻ കിഷനെ ഇറക്കിയതാണ് വിമർശനത്തിനു പിന്നിൽ. ഫോമിലല്ലാത്ത ‌കിഷൻ പെട്ടെന്നു പുറത്തായതോടെ പിന്നാലെ വന്ന സൂര്യകുമാർ യാദവിനും സമ്മർദ്ദമേറിയെന്ന് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈയൊരു ശൈലി വച്ച് ‘വീരേന്ദർ സേവാഗിനോട് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട എന്നു പറയാനും’ മുംബൈ ടീം മാനേജ്മെന്റും ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയും മടിക്കില്ലെന്ന് ജഡേജ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് മെല്ലെപ്പോക്കിനൊടുവിൽ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 131 റൺസാണ് നേടിയത്. പവർപ്ലേയിലെ ആറ് ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ മുംബൈ നേടിയ 21 റൺസ്, ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ പവർപ്ലേയിൽ മുംബൈ നേടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ടാമത്തെ സ്കോറാണ്. ഓപ്പണർ ക്വിന്റൻ ഡികോക്ക് കാര്യമായ സംഭാവന കൂടാതെ പുറത്തായപ്പോൾ, വൺഡൗണായെത്തേണ്ട സൂര്യകുമാറിനെ പിന്നിലേക്ക് മാറ്റി ഇഷാൻ കിഷനെയാണ് മുംബൈ പരീക്ഷിച്ചത്. 17 പന്തു നേരിട്ട് ആറു റൺസ് മാത്രമെടുത്ത കിഷന്റെ മെല്ലെപ്പോക്കാണ് പവർപ്ലേയിൽ കാര്യമായി സ്കോർ ചെയ്യുന്നതിൽനിന്ന് മുംബൈയെ തടഞ്ഞത്.

മത്സരത്തിലാകെ 131 റൺസ് നേടിയ മുംബൈ, ഒൻപതു വിക്കറ്റിനാണ് പഞ്ചാബിനോടു തോറ്റത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ബാറ്റിങ് ലൈനപ്പിലെ പാളിയ പരീക്ഷത്തിനെതിരെ മുൻ താരങ്ങൾ വിമർശനമുയർത്തിയത്.

‘കഴിഞ്ഞ നാലു മത്സരങ്ങളിലും കാര്യമായ സംഭാവന നൽകാത്ത ഒരു താരത്തെയാണ്, ഇത്തവണ തിളങ്ങും എന്ന ധാരണയിൽ നിങ്ങൾ ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം, നാലു മത്സരങ്ങളിൽ 2–3 എണ്ണം തിളങ്ങിയ ഒരു താരത്തെ (സൂര്യകുമാർ യാദവ്) അനാവശ്യമായി പിന്നിലേക്കു മാറ്റുകയും ചെയ്തു. പെട്ടെന്ന് 2–3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാകുമ്പോൾ എത്ര ഫോമിലുള്ള ബാറ്റ്സ്മാനും സമ്മർദ്ദത്തിലായിപ്പോകും’ – സേവാഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘പവർപ്ലേയിൽ നേരത്തേതന്നെ സൂര്യയെ ഇറക്കുന്നതായിരുന്നു മുംബൈയ്ക്ക് നല്ലത്. തീർത്തും മന്ദഗതിയിലായിപ്പോയ മുംബൈ ബാറ്റിങ്ങിന് വേഗത നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു. മുംബൈ ഇന്നിങ്സിൽ ആകെ കണ്ട നല്ലൊരു കാര്യം സൂര്യകുമാർ യാദവ് – രോഹിത് ശർമ സഖ്യം 15–16 ഓവർ ബാറ്റു ചെയ്തത് മാത്രമാണ്. അവസാന ഓവറുകളിൽ അവരുടെ ബിഗ് ഹിറ്റർമാരായ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ തകർത്തടിക്കുമെന്ന് മുംബൈ പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും അതുണ്ടായില്ല’ – സേവാഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിരം സ്ഥാനമായ മൂന്നാം നമ്പറിൽത്തന്നെ ഇറക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് അജയ് ജഡേജയും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘മുംബൈ അത്ര മികച്ച പ്രകടനമല്ല നടത്തുന്നതെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. പക്ഷേ, എല്ലാ കളികളിലും ശരാശരി 150 റൺസെടുക്കാൻ അവർക്കായിട്ടുണ്ട്. ഈ മത്സരത്തിലാണ് 130ൽ ഒതുങ്ങിയത്. അതിന്റെ യുക്തി എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മോശം ഫോമിൽ ബാറ്റു ചെയ്യാം. നേരത്തെ പുറത്താകുകയും ചെയ്യാം. അതെല്ലാം സ്വാഭാവികം. പക്ഷേ, മുംബൈ ഇന്ന് കളിച്ചത് നമുക്കാർക്കും പരിചിതമായ ശൈലിയിലല്ല. പവർപ്ലേയിൽ തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ 2–3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായാൽ മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷേ, ഇവിടെ അതല്ല സംഗതി’ – ജഡേജ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ഫോമിലുള്ള സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ മൂന്നാം നമ്പറിൽ ഇറക്കാത്തതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഒന്നു ചോദിക്കട്ടെ, വീരേന്ദർ സേവാഗിനോട് ‘താങ്കൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട, പകരം ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ താഴെയിറങ്ങിയാൽ മതിയെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയുമോ? – ജഡേജ ചോദിച്ചു.

