‘ലീവ്’ ചെയ്ത പന്തിൽ ബൗൾഡായത് നിരാശനാക്കി: ‘സ്റ്റെപ്പിൽ ഇരുന്നതി’ൽ റസ്സൽ!

മുംബൈ∙ 2021 ഏപ്രിൽ 21. മുംബൈ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സും ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. ടോസ് നേടിയ കൊൽക്കത്ത നായകൻ ഒയിൻ മോർഗൻ ചെന്നൈയെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയച്ചു. കളത്തിലിറങ്ങിയവരെല്ലാം തിളങ്ങിയതോടെ ചെന്നൈ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ മൂന്നു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയത് 220 റൺസ്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കൊൽക്കത്ത കൂട്ടത്തോടെ തകർന്ന് 5.2 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 31 റൺസ് എന്ന നിലയിലായി.

തോൽവിയുറപ്പിച്ച ആ ഘട്ടത്തിൽ ക്രീസിൽ ഒരുമിച്ച വെസ്റ്റിൻഡീസ് താരം ആന്ദ്രേ റസ്സലും ഇന്ത്യൻ താരം ദിനേഷ് കാർത്തിക്കും തിരിച്ചടിക്കാനാരംഭിച്ചതോടെ, കളി മാറി. കാർത്തിക്കിനെ ഒരുവശത്ത് സാക്ഷിനിർത്തി തകർത്തടിച്ച റസ്സൽ, ചെന്നൈ ബോളർമാരുടെ ആത്മവീര്യം കെടുത്തി. വെറും 21 പന്തിൽനിന്ന് റസ്സൽ അർധസെഞ്ചുറിയും പിന്നിട്ടു.

അവിടെയാണ് ട്വിസ്റ്റ്. സാം കറൻ എറിഞ്ഞ 12–ാം ഓവറിലെ രണ്ടാം പന്ത് ലെഗ് സൈഡിൽ വൈഡാകുമെന്ന് കരുതി അർധമനസ്സോടെ ലീവ് ചെയ്ത റസ്സലിനു പിഴച്ചു. പക്ഷേ അതിവേഗത്തിലെത്തിയ പന്ത് ലെഗ് സ്റ്റംപിന്റെ മുകളിലിടിച്ച് ബെയ്‌ൽസും തെറിപ്പിച്ചാണ് വിശ്രമിച്ചത്. തോറ്റിടത്തുനിന്ന് കൊൽക്കത്തയെ ജയം സ്വപ്നം കാണാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച റസ്സലിന്റെ ഐതിസാഹിക ഇന്നിങ്സിന് തീർത്തും അപ്രതീക്ഷതമായൊരു ആന്റിക്ലൈമാക്സ്!

അവിശ്വസനീയതയോടെ ക്രീസ് വിട്ട റസ്സൽ, പവലിയനിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ സ്റ്റെപ്പിൽ നിരാശനായിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു. തനിക്കു പകരമെത്തിയ പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിനൊപ്പം കളത്തിൽ തകർത്തടിക്കുമ്പോൾ, നിരാശയൊഴിയാത്ത മുഖവുമായി ആ വഴിയിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്ന റസ്സൽ ആരാധകരെ തെല്ലൊന്നുമല്ല നൊമ്പരപ്പെടുത്തിയത്.

സാം കറന്റെ പന്തിൽ പുറത്തായി മടങ്ങിയിട്ടും പവലിയനിലേക്കു പോകാതെ റസ്സൽ അന്ന് വഴിയിൽ കുത്തിയിരുന്നത് എന്തിനാണ്? അന്ന് റസ്സലിന്റെ ഇരിപ്പു കണ്ട ആരാധകരെല്ലാം മനസ്സിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണിത്. മത്സരം കഴിഞ്ഞ് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ അതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ആന്ദ്രെ റസ്സൽ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ...

‘അന്നത്തെ ആ നിർഭാഗ്യകരമായ ഔട്ട് എന്നെ വല്ലാതെ ഉലച്ചുകളഞ്ഞു. അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ ‘ലീവ്’ ചെയ്ത പന്തിൽ ബൗൾഡായി മടങ്ങുമ്പോൾ, ഡ്രസിങ് റൂമിലെത്തി സഹതാരങ്ങളുടെ മുഖത്ത് എങ്ങനെ നോക്കുമെന്ന സന്ദേഹത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ’ – റസ്സൽ വെളിപ്പെടുത്തി.

‘നോക്കൂ. അന്ന് ഞാൻ തീർക്കണമെന്നു വിചാരിച്ചിരുന്ന ദൗത്യം പോലും പൂർത്തിയാക്കാനായിരുന്നില്ല. ടീമിനെ എന്തു വിലകൊടുത്തും ജയിപ്പിക്കണമെന്ന് അന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലുറപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ ഔട്ട് എന്നെ വൈകാരികമായി ഉലച്ചു’ – റസ്സൽ പറഞ്ഞു.

‘അന്ന് ക്രീസിൽ തുടരാൻ എനിക്കു സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്തും സാധ്യമാകുമായിരുന്നു. ഇതിനു മുൻപ് ഇതിലും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 20 പന്തിൽ വിജയത്തിലേക്ക് 100 റൺസ് വേണമെങ്കിൽപ്പോലും, ആ 20 പന്തും സിക്സറടിച്ചാൽ അനായാസം ജയിക്കാം. അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലെന്ന് ആരു കണ്ടു?’ – റസ്സൽ ചോദിച്ചു.

‘ഔട്ടായതിന്റെ നിരാശയിലിരിക്കുന്ന റസ്സലിന്റെ അടുത്തേക്ക് താൻ പോയില്ലെന്ന’ കൊൽക്കത്ത നായകൻ ഒയിൻ മോർഗന്റെ പരാമർശത്തെക്കുറിച്ചും റസ്സൽ പ്രതികരിച്ചു:

‘ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം പൂർത്തിയാകും മുൻപേ ഔട്ടായി മടങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ, സ്വാഭാവികമായും നാം നല്ല ദേഷ്യത്തിലായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഞാൻ വളരെ വികാരാധീനനും നിരാശനുമായിരുന്നു. ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കണമെന്ന് ആത്മാർഥമായി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ആ ഔട്ട് എന്റെ ഹൃദയം തകർത്തുകളഞ്ഞു’ – റസ്സൽ പറഞ്ഞു.

