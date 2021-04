ഹരാരെ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ (ഐപിഎൽ) 14–ാം സീസൺ ഇവിടെ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ, മൈലുകൾക്കപ്പുറം സിംബാബ്‌വെയിലെ ഹരാരെയിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിനെ ഒരു മോഹമായി കൊണ്ടുനടക്കുന്നൊരു യുവതാരമുണ്ട്. സിംബാബ്‌വെയുടെ ഇരുപത്താറുകാരൻ താരം ലൂക് ജോങ്‌വേ. പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി20 മത്സരത്തിൽ സിംബാബ്‌വെയുടെ വിജയശിൽപിയായ അതേ ലൂക്ക് ജോങ്‌വേ തന്നെ.

പരമ്പര വിജയം ലക്ഷ്യമിട്ട് 119 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി കളത്തിലിറങ്ങിയ പാക്കിസ്ഥാനെ വെറും 99 റൺസിൽ എറിഞ്ഞൊതുക്കി ചരിത്ര വിജയം നേടിയ സിംബാബ്‌വെയ്ക്കായി മുന്നിൽ നിന്ന് പന്തെറിഞ്ഞത് ജോങ്‌വെയാണ്. 3.5 ഓവറിൽ 18 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി ജോങ്‌വേ വീഴ്ത്തിയത് നാലു വിക്കറ്റുകളാണ്. കളിയിലെ കേമനായതും ജോങ്‌വേ തന്നെ. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് താരത്തിന്റെ പഴയൊരു ട്വീറ്റ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി മാറിയത്.

വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ്, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 2017ൽ ജോങ്‌വേ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചിട്ടൊരു ലഘുവാചകമാണ് ഇത്. ‘ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഐപിഎലിൽ കളിക്കും’ – 2017 ഏപ്രിൽ 26ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ഈ വാചകം, കൃത്യം നാലു വർഷം പൂർത്തിയാകാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് മറ്റൊരു ഐപിഎൽ കാലത്ത് ക്രിക്കറ്റ് വൃത്തങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. അതും പാക്കിസ്ഥാനെതിരായൊരു ഐതിഹാസിക ബോളിങ് പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെ.

One day I will play IPL ..#ticktok — luke jongwe 75 (@LJongwe) April 26, 2017

വലംകയ്യൻ മീഡിയം പേസറായ ജോങ്‌വേയ്ക്കു മുന്നിൽ കാലിടറി വീണ പാക്ക് താരങ്ങൾ നിസാരരല്ല. പാക്ക് നിരയിൽ കൂടുതൽ റൺസെടുത്ത് അവരുടെ മുന്നോട്ടു നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ബാബർ അസമാണ് അതിൽ പ്രധാനി. 45 പന്തിൽ അഞ്ച് ഫോറുകളോടെ 41 റൺസെടുത്ത അസമിനെ ജോങ്‌വേ പുറത്താക്കിയതാണ് മത്സരത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത്. അവിടുന്നങ്ങോട്ട് 24 പന്തുകൾക്കിടെ 21 റൺസെടുക്കുമ്പോഴേയ്ക്കും ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാക്കിയാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ തോറ്റത്.

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ടോപ് സ്കോററായിരുന്ന വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാനെ (18 പന്തിൽ 13) പുറത്താക്കിയതും ജോങ്‌വേ തന്നെ. ഇവർക്കു പുറമെ വാലറ്റക്കാരായ ഹാരിസ് റൗഫ് (അഞ്ച് പന്തിൽ ആറ്), അർഷാദ് ഇഖ്ബാൽ (0) എന്നിവരെയും പുറത്താക്കിയാണ് ജോങ്‌വേ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബോളിങ് പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തത്. ഇനി അറിയേണ്ടത് ഒരേയൊരു കാര്യം മാത്രം; ജോങ്‌വേ പരസ്യമായി പങ്കുവച്ച ആ ഐപിഎൽ മോഹം പൂവണിയുമോ? അടുത്ത വർഷം മെഗാ താരലേലം നടക്കാനിരിക്കെ ആരാധകരും കാത്തിരിപ്പിലാണ്.

English Summary: Zimbabwe Bowler Luke Jongwe’s Old Tweet Goes Viral After His Performance Against Pakistan In 2nd T20I