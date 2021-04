പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ പുതിയ ലുക്കിൽ സച്ചിൻ

മുംബൈ ∙ 48-ാം ജന്മദിനത്തിൽ രക്തദാന സന്ദേശവുമായി ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ തെൻഡുൽ‌ക്കറുടെ വിഡിയോ. ‘കഴിഞ്ഞ മാസം എനിക്കു ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒന്നായിരുന്നു. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി 21 ദിവസം ഐസലേഷനിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നു. എല്ലാവരുടെയും പ്രാർഥനകളും ഡോക്ടർമാരുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും പരിശ്രമം കൊണ്ടുമാണ് അതിൽനിന്നു മോചിതനായത്. മനസ്സുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവാകാൻ എല്ലാവരും എന്നെ സഹായിച്ചു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി’ - സച്ചിൻ പറഞ്ഞു. ഇന്നലെയായിരുന്നു സച്ചിന്റെ പിറന്നാൾ.

‘കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഒരു പ്ലാസ്മ തെറപ്പി യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശമാണ് എനിക്കു നൽകാനുള്ളത്. നിങ്ങളിൽ കോവിഡ് മുക്തരായവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കോവിഡ് ബാധിതരായവർക്കായി നിങ്ങളുടെ രക്തം ദാനം ചെയ്യൂ. രക്തത്തിൽനിന്നു വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്ലാസ്മ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സയിലൂടെ കോവിഡിൽനിന്നു പെട്ടെന്നു മുക്തി നേടാൻ കഴിയുമെന്നു ഡോക്ടർമാർ എന്നോടു പറഞ്ഞു. രക്തം ദാനം ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധത ഞാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്’ – സച്ചിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

